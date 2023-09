Spitzentrio exakt gleichauf: Das sind die schnellsten Spieler der Bundesliga 2023/24

Dass ein Spieler knapp 36 km/h schnell sprinten kann, passiert schon selten. Doch in der Bundesliga schafften das gleich mehrere - und die Top-3 liegen auf die Hundertstelsekunde genau gleichauf.

Zur Saison 2019/20 hat die DFL in Partnerschaft mit ihrem Statistikdienstleister Amazon Web Services (AWS) die Geschwindigkeitsmessungen in der Bundesliga eingeführt. Seitdem wird jeder Lauf zu jeder Zeit auf seine Geschwindigkeit gemessen - und die Top-Speed-Werte pro Spiel aufgeführt. Aktueller Rekord-Sprinter seit Beginn der Messungen ist Borussia Dortmunds Karim Adeyemi. In der Saison 2022/23 lief er bei einem Sprint überragende 36,65 km/h schnell. Am 19. Spieltag begab er sich mit viel Rückstand in ein Laufduell mit Matthias Ginter vom SC Freiburg. Der Verteidiger klärte die Situation vor Adeyemi, doch der Flügelflitzer stellte einen Rekord auf. Dass er in dieser Saison noch nicht auf Top-Niveau angekommen ist, zeigt, dass er in der Top-15 der schnellsten Bundesliga-Spieler nicht enthalten ist. Mit 34,33 km/h Spitzenwert liegt er trotzdem auf einem guten Platz 23. SPOX zeigt die 15 schnellsten Spieler der Bundesliga-Saison 2023/24 nach dem 5. Spieltag.

© getty Platz 15: Takuma Asano (VfL Bochum 1848) - 34,62 km/h In den vergangenen Saisons sprintete Takuma Asano vor allem die Flügel auf und runter, in dieser Saison kommt er beim VfL Bochum vor allem in einer Doppelspitze zum Einsatz. Am 3. Spieltag beim FC Augsburg sprintete er bei einem Tiefenlauf 34,62 km/h schnell. Dabei ist das noch nicht alles, was er drauf hat. Seit Asano in der Bundesliga ist, sprintete er immer mindestens einmal die Saison über 35 km/h Spitzengeschwindigkeit. Sein Bestwert liegt bei 35,42 km/h.

© getty Platz 14: Tim Skarke (SV Darmstadt 98) - 34,69 km/h Knapp schneller war Tim Skarke. Am 4. Spieltag gegen Borussia Mönchengladbach, als Skarke zum zwischenzeitlichen 3:0 (3:3 Endstand) traf, sprintete er mit 34,69 km/h allen davon. In der 2. Bundesliga konnte Skarke sogar einmal die 35er Marke knacken, 2021/22 lief er für die Lilien im Unterhaus 35,01 km/h Spitzengeschwindigkeit.

© getty Platz 13: Justin Njinmah (SV Werder Bremen) - 34,72 km/h Am 3. Spieltag beim Duell gegen den 1. FSV Mainz 05 übertrumpfte Justin Njinmah, der in der Vorsaison an die U23 von Borussia Dortmund ausgeliehen war, alle anderen und rannte 34,72 km/h schnell. Der Bundesliga-Rookie hat keine vergangenen schnelleren Werte, da Geschwindigkeitsmessungen in der 3. Liga nicht mehr stattfinden - zumindest nicht durch die DFL, da es eine DFB-Liga ist.

© imago images Platz 12: Dominik Kohr (1. FSV Mainz 05) - 34,76 km/h Im Spiel gegen Njinmahs Bremer konnte Mainz nicht schneller laufen als der Werder-Sprinter, doch bereits einen Spieltag vorher beim 1:1 gegen seinen Ex-Klub Eintracht Frankfurt war Dominik Kohr besonders motiviert und sprintete starke 34,76 km/h schnell. Auch für "Hardkohr" ist es nicht der Bestwert: 35,34 km/h brachte er abgelaufene Saison in der Spitze auf den Tacho.

© getty Platz 11: David Datro Fofana (1. FC Union Berlin) - 34,8 km/h David Datro Fofana war bisher in drei von fünf Union-Spielen der schnellste Spieler auf dem Feld. Die anderen zwei Male war Sheraldo Becker schneller als er. Doch an den Top-Wert Fofanas (34,8 km/h am 3. Spieltag) kam Becker bisher in dieser Saison noch nicht heran, somit ist Fofana schnellster Unioner der Saison 2023/24 bis zum 5. Spieltag. Mit einer Spitzengeschwindigkeit von 36,57 km/h legte Sheraldo Becker aber in der abgelaufenen Saison einen bombastischen Spitzenwert hin.

© imago images Platz 10: Kingsley Coman (FC Bayern München) - 34,85 km/h Mit seinem Topwert von 34,85 km/h ist Kingsley Coman gerade einmal der viertschnellste Spieler des FC Bayern München in der laufenden Saison. Doch auch Coman knackt regelmäßig die 35 km/h Spitze - sein Top-Speed-Wert liegt bei 35,68 km/h in der Saison 2020/21. 2019/20 war er mit 35,66 km/h und 2022/23 mit 35,65 km/h Bestgeschwindigkeit aber nur minimal dahinter - er ist konstant saumäßig schnell.

© getty Platz 9: Dayot Upamecano (FC Bayern München) - 35,02 km/h Der schnellste Innenverteidiger dieser Liste ist Bayern Münchens Dayot Upamecano. Zum ersten Mal, seit er in der Bundesliga ist - bisher musste er sich immer Jeremiah St. Juste (ehemals Mainz) oder Micky van de Ven (ehemals Wolfsburg) geschlagen geben. Doch beide sind nicht mehr im deutschen Oberhaus unterwegs. Seinen Spitzenwert von 35,67 km/h - und damit hauchzart hinter Comans Spitzenwert - erreichte der Franzose sogar gleich zwei Mal (2022/23 und 2021/22).

© getty Platz 8: Eren Dinkci (1. FC Heidenheim 1846) - 35,15 km/h Eren Dinkci bewies nicht nur am 5. Spieltag gegen Bayer 04 Leverkusen, was er mit seinem Tempo drauf hat. Erst hätte er fast eine Notbremse von Jeremie Frimpong erzwungen, dann sprintete er allen weg und erzielte den zwischenzeitlichen 1:1-Ausgleich für seine Heidenheimer. In diesem Spiel lief er auch seinen Top-Wert von 35,15 km/h. Damit hat er auch seinen persönlichen Rekord von 35,09 km/h aus der Vorsaison nach oben geschraubt.

© getty Platz 7: Maximilian Beier (TSG Hoffenheim) - 35,45 km/h Der Youngster zeigt sich in absoluter Topform. Seit dem 2. Spieltag hat er jedes Spiel ein Tor erzielt - und die TSG Hoffenheim hat immer gewonnen. Dabei zeigte er vor allem am 4. Spieltag gegen Köln, wie schnell er seinen Gegnern davonsprinten kann, und lief 35,45 km/h schnell. Doch da geht noch mehr: In der abgelaufenen Saison in der 2. Bundesliga, er war an Hannover 96 ausgeliehen, sprintete er mit einer Spitzengeschwindigkeit von 36,43 km/h.

© getty Platz 6: Nathan Ngoumou (Borussia Mönchengladbach) - 35,47 km/h Borussia Mönchengladbach hat am 3. Spieltag gegen den FC Bayern München wacker gekämpft und musste sich am Ende mit 1:2 dank eines späten Tores von Mathys Tel geschlagen geben. Viel Einsatzwillen zeigte auch Nathan Ngoumou, der 35,47 km/h schnell sprintete. Doch auch Ngoumou hat noch mehr im Tank: In seiner Debütsaison 2022/23 knackte er sogar den 36er Wert und lief 36,17 km/h Spitzengeschwindigkeit.

© getty Platz 5: Omar Marmoush (Eintracht Frankfurt) - 35,77 km/h Eintracht Frankfurt hat im Sommer einen Sprinter verpflichtet - und er heißt Omar Marmoush. Am 1. Spieltag hatte er in nur sechs Einsatzminuten keine Zeit, um zum Vollsprint anzusetzen, doch seit dem 2. Spieltag lief Marmoush immer Frankfurts Höchstgeschwindigkeit - im Maximum standen am 4. Spieltag 35,77 km/h in der Statistik. Das reicht für die Top-5 der aktuellen Saison. Er war nie schneller.

© getty Platz 4: Leroy Sané (FC Bayern München) - 35,82 km/h Eigentlich ist Leroy Sané vor allem für seine enge Ballführung, seine tollen Dribblings, Pässe und seine insgesamt quirlige Art bekannt. Doch der Flügelspieler des FC Bayern ist auch verdammt schnell. Obwohl er in der Spitze nicht der schnellste Münchner ist, bot er an drei der fünf Spieltage Bayerns Topwert auf. Am 2. Spieltag lief er dabei 35,82 km/h schnell. In der Vorsaison war er jedoch nochmal einen halben Stundenkilometer schneller: Sein Topwert liegt bei 36,3 km/h.

© getty Platz 1: Silas Katompa Mvumpa (VfB Stuttgart) - 35,97 km/h Silas Katompa Mvumpa ist in physischer Topform: An drei von fünf Spieltagen war er Stuttgarts schnellster Spieler. Dabei stellte er am 4. Spieltag in Mainz seinen Topwert auf - und ist davon einer der drei schnellsten Spieler der Bundesliga-Saison 2023/24. Er knackte sogar seinen persönlichen Rekord von 35,62 km/h aus der Vorsaison.

© getty Platz 1: Jeremie Frimpong (Bayer 04 Leverkusen) - 35,97 km/h Schnell, schneller, Jeremie Frimpong! In vier von fünf Spielen war Jeremie Frimpong der schnellste Leverkusener der Partie. Bereits am 4. Spieltag lief er einen Topwert von 35,69 km/h - doch am 5. Spieltag stellte er diesen nochmal ein und liegt nun ebenfalls mit 35,97 km/h Spitzengeschwindigkeit auf dem ersten Tabellenplatz. Dabei ist Frimpong konstant auf sehr hohem Niveau dabei, viel geht aber nicht mehr. 2022/23 lief er glatte 36,0 km/h schnell. Seinen Rekord stellte er schon 2021/22 mit 36,07 km/h auf.