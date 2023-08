BVB: Die Transfers von Sportdirektor Sebastian Kehl bei Borussia Dortmund im Check

Seit ziemlich genau einem Jahr ist Sebastian Kehl Sportdirektor beim BVB und damit Nachfolger von Michael Zorc. Seither hat der Ex-Meister-Spieler einige Transfers für die Borussia getätigt. SPOX schaut, wie er sich dabei bislang geschlagen hat.

Doch auch ohne diesen Transfer sind Kehl ein paar namhafte Zugänge in seiner bisherigen Amtszeit geglückt. Wir machen den Check.

In diesem Sommer gelang dem BVB womöglich ein echter Transfercoup mit der Verpflichtung von Marcel Sabitzer vom FC Bayern. Er ist schon der zweite Bayern-Spieler innerhalb relativ kurzer Zeit, der sich dem BVB angeschlossen. Im Vorjahr kam bereits Niklas Süle, der allerdings noch von Zorc an den Borsigplatz gelotst wurde.

© getty

Julian Ryerson

Im Januar 2023 von Union Berlin

Ablösesumme: 5 Millionen Euro

Ryerson kam in der Winterpause 2023 zum BVB und war fortan Außenverteidiger links wie rechts. Er half da aus, wo er gerade gebraucht wurde und war dann eigentlich immer dabei. In der Bundesliga machte er 17 von 19 möglichen Spielen für die Borussia, darüber hinaus drei von vier möglichen Spielen in den Pokal-Wettbewerben.

Ryerson war nach hinten zuverlässig, offensiv kam er auf ein Tor und einen Assist.

Note: 3.