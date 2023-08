BVB-Fans bereiten Felix Nmecha freundlichen Empfang

Nationalspieler Felix Nmecha ist von den Fans des Bundesligisten Borussia Dortmund freundlich empfangen worden. Bei der offiziellen Teampräsentation vor dem Spiel gegen den niederländischen Rekordmeister Ajax Amsterdam gab es Applaus für den Neuzugang.

Teile der Fans hatten die Verpflichtung des 22-Jährigen vom Ligarivalen VfL Wolfsburg aufgrund dessen als durchaus homophob und queerfeindlich einzuordnenden Instagram-Aktivitäten kritisch gesehen. Nmecha, der inklusive Boni angeblich rund 30 Millionen Euro Ablöse gekostet hat, soll beim BVB zumindest Teile der Lücke füllen, die Jude Bellingham hinterlassen hatte. Der englische Nationalspieler war für mehr als 100 Millionen Euro zu Real Madrid gewechselt.

Artikel und Videos zum Thema Die Bundesliga freitags und sonntags exklusiv live auf DAZN - jetzt anmelden!

Nach der am letzten Spieltag gegen den FSV Mainz 05 (2:2) so dramatisch verspielten Meisterschaft will der BVB in der kommenden Spielzeit angreifen. "Wir wollen zeigen, dass wir bereit sind, den nächsten Schritt zu gehen und noch lange nicht fertig sind. Wir wollen eine Saison erleben, die wir nie vergessen", sagte Trainer Edin Terzic am Sonntag unter dem Jubel der Fans.