BVB, News und Gerüchte: Niklas Süles Fitness begeistert - Anthony Modeste zieht positive Schlüsse

Rudi Völler hat viel Lob für Niklas Süles Fitnesszustand übrig - und weckt die EM-Hoffnungen des deutschen Nationalspielers. Anthony Modeste spricht über seine Zukunft. Marco Reus und Paul-Philipp Besong zeigen eine Gala im Testspiel. News und Gerüchte rund um Borussia Dortmund gibt es hier.

In seiner neuen Form könnte er auch wieder ein Kandidat für die deutsche Auswahl werden: "Es hört sich alles sehr gut an. Wenn die Voraussetzungen stimmen, profitieren alle davon: Borussia Dortmund und die Nationalmannschaft", blickt Völler bereits nach vorne. "Wir freuen uns, dass er genau die Reaktion gezeigt hat, die wir uns von ihm erhofft hatten." Doch ausruhen ist nicht: "Jetzt muss er dranbleiben!", richtet Völler sein Appell an Süle. Im kommenden Sommer wartet die Heim-WM auf Hansi Flick und seine DFB-Truppe - möglicherweise wieder mit Niklas Süle.

"Es ist klasse, dass Niklas im Urlaub so an seiner Fitness gearbeitet hat", lobt Rudi Völler die neue Form von Niklas Süle. Der verbesserte Fitnesszustand von Niklas Süle zum Vorbereitungsstart überrascht nicht jeden. Der DFB-Sportdirektor berichtet im Interview mit Bild , dass Süles Management ihn bereits über die Extraschichten im Urlaub informiert habe.

© getty

BVB, News: Terzic macht Youngster Hoffnung

Schafft es U19-Knipser Julian Rijkhoff in den Profikader von Borussia Dortmund? Am Mittwoch durfte der 18-jährige Stürmer beim 7:0-Sieg gegen den Fünftligisten Westfalia Rhynern in der ersten Halbzeit ran und erzielte ein Tor. "Ich glaube, es ist jetzt das dritte Mal, dass Julian Teile der Vorbereitung mitmacht. Das ist ja genau der Fahrplan, den wir mit unseren jungen Spielern fahren wollen. Julian ist immer noch ein junger Kerl. Wir werden ganz genau hinschauen", sagte Trainer Edin Terzic über den Niederländer, der in der vergangenen Saison für die U19 der Dortmunder 26 Tore in 32 Spielen erzielte.

"Jeder bekommt seine Chance - und das ist jetzt die Chance von Julian Rijkhoff, sich in den nächsten Tagen zu zeigen. Heute hat er es ordentlich gemacht. Auch da ist noch Luft nach oben, wie bei allen anderen auch. Aber wir sind natürlich zufrieden mit der Entwicklung."