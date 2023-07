BVB, News und Gerüchte: Niklas Süle bekam wohl spezielles Fitness-Programm von Borussia Dortmund

Niklas Süle bekam vom BVB angeblich ein spezielles Fitness-Programm mit in den Urlaub - und dieses fruchtete. Thomas Meunier weiß nichts von einem Angebot aus Brügge, Karim Adeyemi droht die USA-Reise zu verpassen. News und Gerüchte rund um Borussia Dortmund findet Ihr hier.

© getty

BVB, Gerücht: Niklas Süle bekam wohl spezielles Fitness-Programm

Nach der Kritik von Bundestrainer Hansi Flick und der Nicht-Nominierung für die vergangenen Länderspiele scheint Niklas Süle besonders motiviert. Bereits BVB-Sportdirektor Sebastian Kehl sagte über den Innenverteidiger kürzlich: "Er hat im Urlaub deutlich mehr gemacht als alle anderen, weil er sich auf die Saison besser und intensiver vorbereiten wollte. Wenn er gesund bleibt und an seinen Themen arbeitet, wird er noch viel, viel besser werden."

So will die Sport Bild erfahren haben, dass Süle anders als seine Teamkollegen keinen einheitlichen Fitness-Plan nach der Saison mit in den Urlaub bekam, sondern die Dortmunder Athletik-Abteilung nach Absprache mit Kehl und Trainer Edin Terzic ein Spezial-Programm für Süle erstellt hat.

Dieses beinhaltete Kraft- und Stabilisationsübungen, kardiologische Einheiten wie Lauf-Einheiten und Radfahren sowie Ausdauer-Einheiten. Es soll das umfangreichste Programm aller BVB-Spieler gewesen sein, Süle lief und fuhr mehr Rad als seine Mitspieler.

Zudem, so heißt es, soll der 27-Jährige sehr gute Chancen haben, die Nachfolge von Marco Reus als Kapitän anzutreten.