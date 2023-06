BVB, News und Gerüchte: Dortmund an US-Talent Brian Gutierrez dran - Bellingham-Nachfolger gefunden?

Ein Talent von Chicago Fire wird beim BVB gehandelt, Enzo Le Fee kommt dagegen wohl nicht. Und für eine Verpflichtung von Ilkay Gündogan gibt es einen prominenten Fürsprecher. Aktuelle News und Gerüchte zu Borussia Dortmund.

Gutierrez gilt in seiner Heimat als großes Talent und ist aktueller U20-Nationalspieler. Der linke Mittelfeldmann absolvierte in dieser Saison für Chicago 17 Partien und lieferte dabei 4 Assists. Gutierrez' Vertrag läuft noch bis Ende 2026, inklusive der Option auf eine weitere Saison.

© getty

BVB, Transfers: Lothar Matthäus hofft auf Rückkehr von Ilkay Gündogan

Rekordnationalspieler Lothar Matthäus ist ein Fan des Gedanken an eine BVB-Rückkehr von Ilkay Gündogan. Ein entsprechendes Gerücht hatte die Bild kürzlich in Umlauf gebracht und Matthäus ist in seiner Sky-Kolumne begeistert: "Es wäre eine super Nachricht, sowohl für Borussia Dortmund als auch für die ganze Bundesliga. Jeder Star ist herzlich willkommen. Jeder große Name macht unsere Liga attraktiver für Fans und die Auslandsvermarktung. Es wäre die Rückkehr eines verlorenen Sohnes."

Gündogan spielte von 2011 bis 2016 bei Borussia Dortmund, ehe er zu City wechselte. Dort läuft der Vertrag des 32-Jährigen im Sommer aus. Der englische Meister möchte gerne verlängern, auch der FC Barcelona zeigt Interesse. Gündogan selbst hat seine Zukunft bisher offen gelassen.

Matthäus hofft jedenfalls, dass auch der deutsche Vizemeister seinen Hut in den Ring wirft: "Wenn er wirklich mit dem Gedanken spielt, City zu verlassen oder man sich in den Vertragsgesprächen nicht einig wird und Dortmund eine Chance hat, ihn zu bekommen, dann wäre das wie ein Volltreffer."