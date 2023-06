BVB - News und Gerüchte: Karim Adeyemi droht längerer Ausfall - Marco Reus nicht mehr Kapitän?

Dem BVB droht zum Trainingsauftakt ein Ausfall von Stürmer Karim Adeyemi, während Marco Reus' Zukunft bei Borussia Dortmund nicht in Stein gemeißelt scheint. Die News und Gerüchte aus Dortmund.

© getty

BVB, Gerücht: Karim Adeyemi könnte Trainingsauftakt verpassen

Stürmer Karim Adeyemi hat sich am 34. Spieltag beim Heimspiel gegen Mainz 05 (2:2) eine Muskelverletzung zugezogen. Laut kicker-Informationen soll es sich um einen Muskelfaserriss handeln. Die Ruhr Nachrichten spekulieren nun, dass es sich um einen längeren Ausfall handeln könnte.

Der BVB gab in der vergangenen Woche an, dass Adeyemi "seiner Mannschaft circa drei Wochen nicht zur Verfügung stehen" werde. Die erste Folge daraus war eine Nichtberücksichtigung des Stürmers in den DFB-Kadern für die drei Länderspiele der A-Nationalelf sowie für die U21-EM.

Die Ruhr Nachrichten verweisen darauf, dass Adeyemi bereits Ende Februar beim 4:1-Sieg über Hertha BSC einen Muskelfaserriss erlitten hatte, der ihn entgegen erster Prognosen deutlich länger außer Gefecht gesetzt hatte als gedacht. Adeyemi fehlte rund sechs Wochen. Sollte dies abermals der Fall sein, könnte er damit den Trainingsauftakt des BVB für die neue Saison verpassen.

Die Borussia beginnt Anfang Juli mit den üblichen Leistungstests. Derzeit befindet sich Adeyemi im Urlaub.