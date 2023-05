Borussia Dortmund kämpft derzeit um seine erste Deutsche Meisterschaft seit der Saison 2011/12 und liegt nach 31 Spieltagen in der Bundesliga nur einen Zähler hinter dem FC Bayern. Doch welche BVB-Spieler haben eigentlich schon mal eine Meisterschaft gewonnen?

In puncto Erfahrung hat der FC Bayern im Vergleich zum BVB besonders in Sachen vorherige Erfolge einen enormen Vorsprung. Während die Münchner die letzten zehn Meisterschaften in Serie gewannen, halten sich die Meistertitel für die Spieler des BVB entsprechend in Grenzen. Allerdings verfügt auch Borussia Dortmund über ein paar Spieler, die schon mal Meister geworden sind - nicht alle allerdings in der Bundesliga. BVB: Diese Spieler des aktuellen Kaders sind schon mal Meister geworden

© getty Meister im Kader des BVB: Niklas Süle Niklas Süle wechselte erst zur Saison 2022/23 zur Borussia nach Dortmund und kam vom FC Bayern, weshalb sein Name auf dieser Liste selbsterklärend ist. Süle schloss sich dem Rekordmeister in der Saison 2017/18 an und gewann fortan fünf Meisterschaften in Serie. Entsprechend ist er der größte Titelhamster im aktuellen BVB-Kader, zumal auch alle anderen möglichen Titel mit den Münchnern im Jahr 2020 errang.

© getty Meister im Kader des BVB: Emre Can Verstecken muss sich Emre Can mit seiner Titelsammlung aber auch nicht. In der Saison 2012/13 war er Teil des Bayern-Kaders, der nicht nur die Deutsche Meisterschaft, sondern auch den Pokal und die Champions League gewann. Damals allerdings zählte Can keineswegs zu den Stammkräften, sondern kam aus der eigenen Jugend: 2009 war er aus Frankfurt zur U17 der Bayern gewechselt. Er verließ München 2014 Richtung Liverpool und ging später zu Juventus, wo er als Leistungsträger mithalf, in den Jahren 2019 und 2020 zweimal den Scudetto in der Serie A zu gewinnen. Der Nationalspieler kommt damit also auch schon auf drei Meistertitel.

© getty Meister im Kader des BVB: Mats Hummels Hummels ist so etwas wie ein Unikat im Kader des BVB, denn er ist der einzig verbliebene Meister aus den Jahren 2011 und 2012 des BVB. Kein anderer von damals ist heute noch in Schwarz und Gelb unterwegs. Hummels kommt insgesamt auf sechs Meistertitel in der Bundesliga, vier davon mit den Bayern. Vor seinem Abgang nach Dortmund war er schon Teil des Bayern-Kaders der Saison 2007/08 und kehrte zwischenzeitlich von 2016 bis 2019 an die Isar zurück, wo er drei weitere Meisterschaften - dieses Mal überwiegend auf dem Platz - gewann.

© getty Meister im Kader des BVB: Thomas Meunier Der Belgier Thomas Meunier, der beim BVB mittlerweile auf dem Abstellgleis steht, hat in seiner Vergangenheit bereits Meisterschaften außerhalb Deutschlands gewonnen. Meunier gewann mit PSG die Ligue 1 in den Jahren 2018 bis 2020 dreimal nacheinander. In Deutschland steht für ihn immerhin der Pokalsieg 2021 mit dem BVB zu Buche.

© getty Meister im Kader des BVB: Karim Adeyemi Mit seinen 21 Jahren ist Karim Adeyemi schon dreimal nationaler Meister geworden. Errungen hat er diese Titel bei seinem früheren Verein Red Bull Salzburg in der österreichischen Bundesliga. Darüber hinaus gewann er auch dreimal den Pokal in Österreich und wurde mit Deutschland im Jahr 2021 U21-Europameister.

© getty Meister im Kader des BVB: Donyell Malen Donyell Malen, der sich 2021 dem BVB angeschlossen hat, gewann ebenfalls schon einen Meistertitel vor seiner BVB-Zeit. Und zwar mit seinem früheren Klub PSV Eindhoven in der Saison 2017/18. Es war Malens bislang einziger Titel im Profifußball.