BVB, News und Gerüchte: "Habe gehört, dass Jude Bellingham zu Real Madrid will"

Jude Bellingham soll sich für die Blancos entschieden haben und Jadon Sancho liebäugelt wohl mit einer BVB-Rückkehr. Und: Edin Terzic wird bei der Kritik an Schiri Stegemann emotional. Die Dortmund-News.

Borussia Dortmunds Mittelfeldstar Jude Bellingham soll sich für einen Transfer zu Real Madrid entschieden haben. Das behauptet der langjährige Premier-League-Trainer Harry Redknapp. Der 76-Jährige sagte im Podcast Beyond The Pitch : "Ich habe von einer Quelle aus dem ganz engen Umfeld von Bellingham gehört, dass er zu Real Madrid will."

© getty

BVB, News: Edin Terzic über Schiedsrichter: "Fußball ist ein Fehlerspiel - nicht nur von uns"

Wie Sportdirektor Sebastian Kehl war auch BVB-Trainer Edin Terzic nach dem 1:1 beim VfL Bochum wütend auf das Schiedsrichter-Gespann um Sascha Stegemann.

Der 40-Jährige sagte bei DAZN: "Es ist für mich vielleicht eine einmalige Chance in meinem Leben, so nah an die Meisterschale zu kommen und dann gibt es solche Entscheidungen, wo so viel auf dem Spiel steht. Das Einzige worum ich gebeten habe: 'Schau es dir an!'"

Schiedsrichter Stegemann entschied sich in der ersten Minute der Nachspielzeit der zweiten Hälfte dagegen, ein mögliches Handspiel eines Bochumers im Strafraum per VAR zu überprüfen. Auch in der 65. Minute hätte der BVB für ein Foul an Karim Adeyemi einen Strafstoß bekommen können. Der Dortmunder Trainer war außerdem nicht einverstanden mit dem Gegentor, vor dem Emre Can seiner Einschätzung nach gefoult worden sei.

Terzic sagte fast verzweifelt: "Fußball ist ein Fehlerspiel - nicht nur von uns."