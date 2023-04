BVB, News und Gerüchte: VfB-Keeper Bredlow reagiert auf Moukoko-Provokation

Keeper Fabian Bredlow vom VfB Stuttgart hegt keinen Groll gegen Borussia Dortmunds Youssoufa Moukoko für dessen provokanten Jubel. Der 18-Jährige hat unterdessen von der aktuellen Stimmung bei Borussia Dortmund geschwärmt. Hier gibt es News und Gerüchte zum BVB.

"In dem Augenblick war ich einfach nur geschockt, dass wir das Tor noch kassiert haben. Sein Jubel hat mich relativ kalt gelassen", sagte Bredlow nun bei Sport1 . "Nach dem Spiel bin ich zu ihm hingegangen und wir haben es wie Männer geklärt. Er hat sich entschuldigt, wir haben uns in den Arm genommen und dann war das Thema für mich wieder gegessen."

Nachdem Giovanni Reyna in der Nachspielzeit zum 3:2 für den BVB getroffen hatte, jubelte Moukoko ausgiebig in Richtung Bredlow. Kurz darauf erzielte Stuttgart den neuerlichen Ausgleich. Nach dem Spiel entschuldigte sich der 18-jährige Stürmer für seine Aktion.

© getty

BVB: Youssoufa Moukoko schwärmt von der Stimmung

Youssoufa Moukoko hat von der aktuellen Stimmung bei Borussia Dortmund geschwärmt. "Ich habe richtig Bock und auch die Mannschaft hat richtig Bock, so wie wir trainiert haben, da ist Feuer und Power drin", sagte er den klugeigenen Medien. "Die Atmosphäre, die wir am Samstag gegen Frankfurt hatten, wollen wir mit nach Bochum bringen und die drei Punkte nach Hause holen."

Mit einem Sieg gegen Bochum am Samstag könnte der BVB den Vorsprung auf den FC Bayern an der Tabellenspitze auf zwischenzeitlich vier Punkte ausbauen. Die Münchner empfangen erst am Sonntag Hertha BSC. Der BVB hofft fünf Spieltage vor Saisonende auf den ersten Meistertitel seit 2012."Jetzt oder nie, die Chance ist riesengroß. Wenn nicht jetzt, wann denn dann? Ich bin voll überzeugt, dass wir es schaffen können", sagte Moukoko.

BVB vs. FC Bayern München: Das Restprogramm in der Bundesliga