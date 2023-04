BVB, News und Gerüchte: Brandrede von Hans-Joachim Watzke rüttelte Mannschaft auf

Eine Brandrede von BVB-Boss Hans-Joachim Watzke hat die Mannschaft nach dem 3:3 gegen den VfB Stuttgart offenbar aufgerüttelt. Youssoufa Moukoko überrascht mit seinem Musikgeschmack, Lothar Matthäus bricht eine Lanze für zwei Altstars. Und in der ARD ist man mit dem Bundesliga-Programm nicht zufrieden. Aktuelle News und Gerüchte zu Borussia Dortmund.

© getty BVB, News: Watzke-Brandrede rüttelte Mannschaft auf Aktuell steht Borussia Dortmund auf Platz eins der Tabelle und kann aus eigener Kraft Meister werden. Das war vor Wochenfrist noch anders - doch dann kam Boss Hans-Joachim Watzke (63): Wie die Sport Bild berichtet, hatte der nach dem ernüchternden 3:3 gegen den VfB Stuttgart nämlich eine Brandrede gehalten. Demnach kam Watzke zu Beginn der Woche nach dem VfB-Spiel in die Kabine und stellte sich vor die Mannschaft. Dabei rüttelte er das Team mit folgenden Fragen auf: "Wie oft muss Bayern noch straucheln, damit ihr merkt, dass ihr Deutscher Meister werden könnt?" Und: "Oder wollt ihr nicht Deutscher Meister werden?" Die Brandrede wirkte: Das 1:3 der Bayern in Mainz verfolgte das Team im Mannschaftsbus - und schoss Eintracht Frankfurt anschließend mit 4:0 vom Platz.

© getty BVB, News: Meisterschaft sorgt bei Youssoufa Moukoko für "Gänsehaut" Fünf Spiele sind in der aktuellen Bundesliga-Saison verblieben. Fünf Siege und der BVB ist erstmals seit 2012 wieder Meister. "Ich bekomme Gänsehaut, wenn ich an den Meistertitel denke", sagte Jungstar Youssoufa Moukoko im Gespräch mit Sky. Aber er warnt: "Wir dürfen nicht so weit denken. Wir müssen einfach unsere Sachen erledigen. Motiviert bleibt der 18-Jährige durch eine BVB-Hymne, die aktuell rasant an Beliebtheit zunimmt: "Ich bin ehrlich, ich höre jeden Tag: 'Wer wird Deutscher Meister? Nur der BVB!' Das höre ich mir jeden Tag an", verriet der Angreifer. In der Liga kommt er auf sieben Tore und vier Vorlagen in 22 Einsätzen.

© imago images BVB, News: Lothar Matthäus bricht Lanze für Reus und Hummels Die Verträge von Mats Hummels und Marco Reus bei Borussia Dortmund laufen zum Saisonende aus. Sollte das Duo beim BVB bleiben? "Das ist von außen schwer zu beurteilen", sagte Rekordnationalspieler Lothar Matthäus im Interview mit der Sport Bild. "Rein sportlich musst du mit Reus nicht unbedingt verlängern, auf dem Platz haben ihm andere den Rang abgelaufen: Brandt, Adeyemi, Malen, Reyna. Er war häufig verletzt, hat ein gewisses Alter. Von daher ist das ja verständlich", analysierte er. Allerdings sei Reus "Dortmunder durch und durch." Deshalb sei eine Verlängerung durchaus nachvollziehbar - auch mit Hummels: "Man sollte aus Sicht des BVB mit Reus und Hummels die bestmöglichen Lösungen finden: Atmosphärisch und hierarchisch sind sie sehr wichtig. Es könnte richtig sein, ihnen einen Einjahresvertrag zu geben." Matthäus äußerte sich auch zum FC Bayern - und ließ dabei kein gutes Haar an Oliver Kahn. Hier geht es zur News.

© getty BVB, News: Roman Weidenfeller adelt Gregor Kobel Ex-BVB-Keeper Roman Weidenfeller hat den aktuellen Schlussmann Gregor Kobel gelobt. "Ich finde die Entwicklung von Gregor Wahnsinn. Es ist eine unfassbare Qualität, nach seinem Fehler in München so zurückzukommen. Ich habe ihn in Leipzig live gesehen, wie er die Mannschaft sofort mit drei Paraden im Spiel gehalten hat. Auch in Stuttgart hat er aus spitzem Winkel einen ganz entscheidenden Ball gehalten", lobte er in der Sport Bild. Der Fehler im Spiel gegen die Bayern sei "menschlich", betonte er: "Viel wichtiger ist, dass er sich nicht von seinem Weg abbringen lässt." Kobel sei "ganz klar" der beste Torhüter der Bundesliga und könne in Dortmund "eine Ära prägen". Deshalb traue er ihm auch die Kapitänsbinde zu: "Ich weiß, dass es nicht immer gern gesehen ist, dass Torhüter die Binde tragen. Manuel Neuer trägt aber schon jahrelang beim FC Bayern die Kapitänsbinde, und auch ich habe in Dortmund die Binde getragen, wenn Sebastian Kehl verletzt war."