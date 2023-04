BVB, News und Gerüchte: Mögliche Meisterfeier zeigt in Dortmund erste Auswirkungen

Die Hotels und Unterkünfte in Dortmund bereiten sich auf eine mögliche Meisterfeier des BVB vor. Jude Bellingham spricht über die Chance, mit den Schwarz-Gelben den Titel zu holen. Alle News und Gerüchte rund um den BVB findet Ihr hier.

© getty

BVB, News: Dortmunds Hotelpreise ziehen an

In Dortmund werden bereits die ersten Auswirkungen wegen einer möglichen Meisterfeier des BVB sichtbar. Einem Bericht der Ruhr Nachrichten zufolge stiegen die Preise für viele Hotelzimmer am Wochenende des letzten Bundesliga-Spieltages.

So ist auf der Plattform booking.com in der Nacht von Samstag (27. Mai) auf Sonntag (28. Mai) kein Doppelzimmer mehr unter 230 Euro zu bekommen. Die Plattform Airbnb warnte bereits davor, dass es "nicht mehr viele Unterkünfte in Dortmund" für den besagten Zeitraum gebe.

Der BVB hatte am vergangenen Spieltag dem FC Bayern München die Tabellenführung in der Bundesliga abgenommen. Fünf Spieltage vor Schluss haben die Dortmunder es damit in der eigenen Hand, zum ersten Mal seit 2012 wieder deutscher Meister zu werden.

Am 34. Spieltag empfängt der BVB zuhause den FSV Mainz 05, die Bayern sind hingegen auswärts beim 1. FC Köln gefordert.