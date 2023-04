BVB, News und Gerüchte: Ex-Dortmunder Reinier sorgt für Kuriosum - Kehl stellt sich vor Kobel

Dortmunds Ex-Leihspieler Reinier hat sich in Spanien einen bemerkenswerten Ausrutscher erlaubt. Außerdem: Sebastian Kehl äußerte sich zur Schlotterbeck-Verletzung sowie den Kobel-Patzern bei der Pleite in München. Die News zum BVB.

Für Reinier läuft es auch nach seiner erfolglosen Leihe zum BVB weiter nicht rund. Am Samstag kassierte das Supertalent in Diensten des FC Girona eine Rote Karte - obwohl er gar nicht auf dem Platz stand. Reinier war beim 2:1-Erfolg gegen Espanyol Einwechselspieler und wärmte sich an der Seitenlinie auf. Bei einem Foulspiel an einem Mannschaftskameraden echauffierte sich der Brasilianer in der 71. Minute lautstark.

© getty

BVB, News: Sebastian Kehl über Kobel-Blackout: "Da fallen nicht viele Worte"

Gregor Kobel war der Verlierer des Abends. Nach 13 Minuten schlug er über einen langen Ball von Bayerns Dayot Upamecano, der in sein Tor kullerte - und beim 0:3 ließ er einen Schuss Sanés vor die Füße des einschussbereiten Thomas Müller fallen. "Da fallen nicht viele Worte. Es gibt einen Klaps, dann schaut man sich in die Augen und dann weiß man, was los ist. Gregor weiß das selber", sagte BVB-Sportdirektor Sebastian Kehl bei Sky nüchtern.

Wie Trainer Edin Terzic versuchte er allerdings auch direkt, den Schweizer Keeper wieder aufzubauen: "Aber ohne ihn wären wir in dieser Saison nicht da, wo wir gerade stehen. Solche Dinge passieren. Er wird sich am meisten darüber ärgern. Wir werden ihn in den kommenden Wochen noch brauchen und er wird das dann auch wieder gutmachen."

Terzic hatte zuvor bereits über Kobel gesagt: "Er ist der Grund, warum wir Tabellenführer waren. Mir ist wichtig, dass wir das Ganze richtig einordnen."