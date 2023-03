BVB, News und Gerüchte - Sadio Mané traf sich mit Jürgen Klopp wegen Transfer zu Borussia Dortmund

Der heutige Bayern-Star Sadio Mané traf sich einst mit Jürgen Klopp in Dortmund, um einen Transfer zum BVB auszuloten. Lothar Matthäus hat seine Einschätzung zu einer Verlängerung von Mats Hummels und Marco Reus abgegeben - und die U23 der Dortmunder erwartet über 7.000 Fans von Dynamo Dresden zum Heimspiel. Hier gibt es alle News und Gerüchte zum BVB.

Sadio Mané gehört zu den weltbesten Angreifern und steht mittlerweile beim FC Bayern München unter Vertrag. Wie der Senegalese jedoch bei 11Freunde offenbarte, stand er 2014 kurz vor einem Wechsel von Red Bull Salzburg zu Borussia Dortmund: "Wir (Jürgen Klopp und Mané ; Anm. d. Red. ) trafen uns auf dem Trai­nings­ge­lände in Dort­mund und spra­chen erstmal nur über Fuß­ball. Er erklärte mir seine Taktik und welche Rolle ich in seinem System ein­nehmen würde."

BVB - News: 7.500 Dynamo-Dresden-Fans kommen nach Dortmund

Am Sonntag, den 12. März spielt die U23 von Borussia Dortmund daheim in der 3. Liga gegen die SG Dynamo Dresden. Weil das eigentliche Stadion, die "Rote Erde", weiterhin umgebaut wird, geht es erneut in den Signal-Iduna Park. So gibt es statt Platz für rund 10.000 Fans ein Ticket-Kontingent von etwa 80.000.

Das wollen sich gerade die Dresdner Fans zunutze machen und laut wa.de mit über 7.000 Leuten ins Stadion kommen. So weit, so gut. Doch schon im Vorfeld des Spiels inszenierten sich einige Dresdner online militärisch und martialisch. Mittendrin offenbar auch Co-Trainer Heiko Scholz und Spieler Stefan Kutschke, die in einem Video der Fangruppierung "K-Block" in einen Pritschenwagen steigen, um sich nach Dortmund fahren zu lassen. In der Video-Beschreibung auf Instagram heißt es zudem, dass die Dynamo-Fans "Bock auf eine Invasion in Dortmund" hätten - angesichts des russischen Angriffskriegs in der Ukraine eine zumindest fragwürdige Wortwahl.

Die Polizei soll mit rund 1.000 Beamten für Sicherheit sorgen: "Wir werden die Partie Borussia Dortmund II gegen Dynamo Dresden als ‚Risikospiel' einstufen und mit entsprechenden Kräften vor Ort sein", betont Polizeisprecher Joshua Pollmeier.

Ob auch Ultras des BVB zum Spiel kommen werden, ist laut wa.de noch ungewiss und könnte vom Ausgang des Revierderbys abhängen, das am Samstag ab 18.30 Uhr in der Gelsenkirchener Arena ausgetragen wird.