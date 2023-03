BVB, News und Gerüchte: Dortmund-Präsident schwärmt für Christopher Nkunku - Edin Terzic angefressen nach Revierderby

Der Wunschspieler des BVB-Präsidenten kickt für RB Leipzig. Und Edin Terzic ist nach dem 2:2 auf Schalke angefressen. Und Lothar Matthäus kritisiert die Dortmunder Abwehr. Die BVB-News und -Gerüchte am Sonntag.

© imago images

BVB, News: Edin Terzic nach 2:2 auf Schalke angefressen

BVB-Trainer Edin Terzic hat sich nach dem 2:2 im Derby auf Schalke angefressen gezeigt. "Das habe ich nicht gesagt. Das legen sie mir jetzt in den Mund", ärgerte er sich bei Sky über eine Frage von Patrick Wasserziehr, der wissen wollte, ob Terzic dem 'sportlichen Frieden' durch die Siegesserie der vergangenen Wochen nicht getraut habe.

Der BVB-Coach ärgerte sich auch über das Ergebnis, denn Schalke kam zweimal nach einem Rückstand zurück. "Wir konnten uns viele klare Torchancen herausspielen. In der zweiten Halbzeit haben wir damit aufgehört. Da wurde es wild - genau so wie Schalke es haben wollte. Am Ende haben wir den Sieg aus der Hand gegeben", meckerte er.

Gleichzeitig blickte er aber auch voraus: "Jetzt geht es darum, dass wir nächste Woche gegen den 1. FC Köln ein Heimspiel haben und da brauchen wir die drei Punkte", sagte Terzic. Danach folgt eine Länderspielpause - und am 1. April geht es für den BVB dann zum FC Bayern München.