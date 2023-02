BVB, News und Gerüchte: Fresneda-Berater spricht nach gescheitertem Transfer

Nach dem vorerst gescheiterten Wechsel von Iván Fresneda zu Borussia Dortmund hat sich dessen Berater Luis Bardají positiv über den BVB geäußert. Mats Hummels, Marco Reus und Youssoufa Moukoko droht offenbar weiterhin die Bank. Hier gibt es News und Gerüchte zum BVB.

Eigentlich wollte der BVB den 18-jährigen Rechtsverteidiger im Winter-Transferfenster verpflichten. Mit dessen Klub Real Valladolid konnte man sich jedoch nicht auf einen Wechsel einigen, weshalb das Geschäft platzte. Laut Sport Bild soll er nun im Sommer kommen und um die zehn Millionen Euro kosten . Fresneda absolvierte in der laufenden Spielzeit zwölf Einsätze für Valladolid. Sein Vertrag läuft bis 2025.

Das sagte Bardají in einem Interview mit der AS und betonte, dass es im Winter "ungefähr 30 interessierte Klubs" für seinen Klienten gegeben haben. Die entsprechenden Klubs seien demnach aus Deutschland, Frankreich und England.

© getty

BVB: Hummels, Reus und Moukoko droht weiterhin die Bank

Nach dem starken Rückrundenstart droht Mats Hummels, Marco Reus und Youssoufa Moukoko laut Bild weiterhin die Bank. Beim 2:0-Sieg bei Bayer 04 Leverkusen hatte das Trio in der Startelf gefehlt.

In der Innenverteidigung überzeugten Nico Schlotterback und Niklas Süle anstelle von Hummels. Der zuletzt angeschlagene Kapitän Reus feierte in der Schlussphase sein Comeback, dürfte den starken Julian Brandt aber kaum verdrängen. Im Sturm überzeugte Sébastien Haller statt Moukoko. Am Samstag um 15.30 Uhr empfängt der BVB den SC Freiburg.

BVB: Die nächsten Spiele von Borussia Dortmund