BVB, News und Gerüchte: So plant Borussia Dortmund angeblich mit Iván Fresneda

Emre Can klagt über das verkorkste Fußball-Jahr 2022. Der BVB ist nach wie vor an einem Transfer von Iván Fresneda interessiert. Außerdem: Shinji Kagawa kehrt nach Japan zurück. Alle News und Gerüchte rund um Borussia Dortmund findet Ihr hier.

© getty

BVB, News: Emre Can klagt über vergangenes Jahr

Mittelfeldspieler Emre Can hat sich über den guten BVB-Start ins neue Fußball-Jahr erfreut gezeigt. Auf die vergangene Saison schaue er nur ungern zurück. "Das freut mich unheimlich, weil ich im letzten Jahr - auf gut Deutsch gesagt - nur auf die Fresse bekommen habe. Größtenteils war es berechtigt, aber eben nicht immer", erklärte Can im Interview mit Sky.

Er selbst sei mit seinen Leistungen auch nicht zufrieden gewesen. Vor allem in der letzten Jahreshälfte hatte Can mit schwankenden Leistungen zu kämpfen. "Ich weiß auch, dass die Hinrunde nicht gut war. Aber der letzte Auftritt hat mir Selbstvertrauen gegeben und ich versuche jetzt weiterzumachen", stellte er aber nun klar. Beim Sieg in Leverkusen gehörte Can zu den besten Dortmundern.

In den kommenden Wochen wolle sich der BVB nun stabilisieren und zum Bayern-Jäger Nummer eins werden. "Vor der Rückrunde oder vor der letzten Woche waren wir gefühlt ein Abstiegskandidat. Klar, das haben wir uns selbst zuzuschreiben. Jetzt sind wir gefühlt wieder Bayern-Jäger Nummer eins", so Can. "So müssen wir jetzt einfach weitermachen. Wir müssen genau so spielen, wie wir in Leverkusen gespielt haben. Dann können wir auch erfolgreich werden."

Mit 34 Zählern aus 18 Spielen liegen die Dortmunder nur noch drei Zähler hinter Spitzenreiter Bayern München. Vor der Winterpause hatte der Rückstand noch neun Punkte betragen.