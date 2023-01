BVB, News und Gerüchte: Dortmunder Trio erhält offenbar keinen neuen Vertrag

Der BVB wird die Zusammenarbeit mit einem Trio offenbar spätestens nach der Saison beenden. Weitere Spieler dürfen wohl ebenfalls gehen. Zudem hat die Borussia einen sofortigen Neuzugang bekanntgegeben. Aktuelle News und Gerüchte zu Dortmund gibt es hier.

Beim BVB steht im Sommer ein Umbruch im Kader bevor. Wie die Sport Bild berichtet, endet spätestens dann die Zusammenarbeit mit einem Trio. Dabei soll es sich um Anthony Modeste, Felix Passlack und Raphaël Guerreiro handeln. Passlack wurde schon im Winter mit einem Abschied in Verbindung gebracht, bisher ließ sich jedoch keine Lösung realisieren. Guerreiro soll im Sommer durch Gladbachs Ramy Bensebaini ersetzt werden. Modeste ist im Sturm nicht erste Wahl, in allen Fällen enden die Verträge nach der Saison.

© getty

BVB, News: Hamann bemängelt "Schalke auf hohem Niveau"

Mit Emre Can, Nico Schulz und Thorgan Hazard sind drei Streichkandidaten noch bis 2024 gebunden. Der BVB würde diese gerne früher abgeben, um die jährlichen Kosten von rund 20 Millionen Euro einzusparen. "Was in dieser Hinsicht in den letzten Jahren in Dortmund passiert ist, war Schalke und der HSV auf hohem Niveau: Sie haben zu viele Spieler geholt, die zu wenig geleistet, aber zu viel verdient haben", sagte Dietmar Hamann der Sport Bild.

Neben Bensebaini habe im Sommer die Verpflichtung eines Rechtsverteidigers - gehandelt wird Fenerbahces Ferdi Kadioglu - sowie die eines Sechsers Priorität. "Der BVB muss sich ein neues Image aufbauen. Mit Spielern, die nicht nur des Geldes wegen spielen, sondern bereit sind, für den Erfolg zu arbeiten und sich jede Woche für die Fans den Hintern aufzureißen. Da ist viel Verhandlungsgeschick und smartes Recruiting gefragt."