BVB, News und Gerüchte: Dortmund in Gesprächen mit Gladbachs Ramy Bensebaini

Der Berater von Ramy Bensebaini hat Gespräche mit dem BVB über einen Wechsel des Außenverteidigers von Borussia Mönchengladbach nach Dortmund bestätigt. Nach Raphael Guerreiro verabschiedete sich in Jude Bellingham im Viertelfinale auch der letzte BVB-Profi von der WM. Und: Beim "Christmas Cup" in Bukarest spielt sich Youngster Ole Pohlmann in den Fokus. Alle News zum BVB gibt es hier.

BVB, News: England-Idol Alan Shearer schwärmt von Jude Bellingham

Nach Raphaël Guerreiro hat sich in Jude Bellingham am Samstagabend auch der letzte Dortmunder Profi im Viertelfinale der WM aus dem Turnier verabschiedet. Bei der 1:2-Niederlage gegen Weltmeister Frankreich verpasste Bellingham kurz nach der Pause mit einem Distanzschuss (47.) einen möglichen Treffer.

Der Mittelfeldstar war in der englischen Nationalmannschaft einer der Lichtblicke und spielte sich mit seinen Leistungen in den Fokus einiger Topklubs. England-Idol Alan Shearer meinte im Gespräch mit dem ZDF vor der Partie gegen Frankreich, dass der BVB im Falle eines Verkaufs von Bellingham "Unglaubliches" an ihm verdienen könnte. "Es werden eine Menge Klubs hinter ihm her sein und sie werden Unsummen zahlen müssen, um ihn zu bekommen", sagte der Ex-Nationalspieler.

Dem FC Liverpool, Manchester City, Real Madrid und Paris Saint-Germain wurde zuletzt bereits Interesse nachgesagt. Für Bellingham, der in Dortmund noch bis 2025 unter Vertrag steht, dürften wohl mindestens 150 Millionen Euro fällig werden.

"Er ist absolut großartig, vor allem in seinem Alter schon so herausragend. Wie er das Turnier annimmt, keine Nervosität. Ein echter Leader, ein Chef. Man kann gar nicht glauben, dass er noch so jung ist. Er kontrolliert die Mitte, dirigiert und orchestriert - einfach wunderbar", sagte Shearer über den 19-Jährigen.