Formel 1 - Kommentar zur Dominanz von Red Bull und Max Verstappen: Die anderen Teams sind selber schuld

Max Verstappen und Red Bull haben 2023 eine Saison für die Geschichtsbücher der Formel 1 hingelegt. Den Weg dorthin hat man sich hart erarbeitet, jedoch auch von massiven Fehlern der Konkurrenz profitiert. Und ein Ende der Dominanz ist nicht in Sicht. Ein Kommentar.

Bei so vielen Rekorden in nur einem einzigen Jahr kann man schon einmal den Überblick verlieren. Vom Medientrubel weitestgehend unbeachtet holte Max Verstappen dank seines Triumphes beim Saisonabschluss auf dem Yas Marina Circuit in Abu Dhabi den insgesamt 54. Sieg seiner noch vergleichsweise jungen Karriere.

Damit zog der Niederländer in der ewigen Bestenliste an Sebastian Vettel vorbei und liegt dort nun auf Rang drei - lediglich die beiden Rekordweltmeister Michael Schumacher und Lewis Hamilton standen noch häufiger als der 26-Jährige ganz oben auf dem Treppchen.

Dieser Meilenstein ging ein wenig unter. Kein Wunder, bei so vielen neuen Bestmarken von Red Bull und Verstappen in dieser Saison: 19 Siege aus 22 Rennen, 21 Podestplätze in 22 Rennen über 1000 Führungsrunden in einer einzigen Saison, die meisten WM-Punkte einer Saison und der größte Punkteabstand zu einem WM-Zeitplatzierten jemals - all das ist nur eine kleine Auswahl an Rekorden, die der Niederländer 2023 aufstellte.

Kurz gesagt: Die Formel 1 hat das wahrscheinlich dominanteste Jahr in ihrer Geschichte hinter sich. McLarens Blütezeit in den 80ern und frühen 90ern, Ferraris Überlegenheit in den 2000ern oder die drückende Dominanz von Mercedes zwischen 2014 und 2020 - diese Ären kommen nicht im Ansatz an die Zahlen heran, mit der Red Bull und Verstappen aktuell die Königsklasse des Motorsports unterjochen.

Hatte man sich vor einigen Jahren noch sehnlichst das Ende des Hamilton-Siegeszuges gewünscht, fühlen sich die zwei Jahre unter der Herrschaft Verstappens schon jetzt wie eine unausstehliche Ewigkeit an.