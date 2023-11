Die Formel-1-Saison 2023 findet heute mit dem Rennen in Abu Dhabi ihren Abschluss. Das Saisonfinale wird bei SPOX live getickert.

Für das letzte Rennen der Formel-1-Saison sind die Piloten heute in Abu Dhabi in den Vereinigten Arabischen Emiraten unterwegs. SPOX tickert das Geschehen live für Euch mit.

Dieser Artikel wird fortlaufend aktualisiert.

Formel 1: Rennen beim GP von Abu Dhabi Runde 13/58 1. Verstappen 2. Leclerc 3. Norris 4. Russell 5. Piastri 6. Tsunoda 7. Pérez 8. Gasly 9. Hamilton 10. Ocon

Formel 1, Saisonfinale: Das Rennen beim GP von Abu Dhabi heute im Liveticker

Überholmanöver von George Russell George Russell nutzt einen Fehler vom McLaren-Rookie und kann jetzt souverän vorbeigehen. Danach kann er dann auch relativ schnell eine Lücke aufbauen.

Verstappen kommt nicht weg Max Verstappen hält sich ganz vorne außerhalb der DRS-Sekunde, doch der Abstand in Richtung Leclerc wird nicht größer. Ist er da schon Reifensparend unterwegs?

Russell muss wieder zurückziehen George Russell versucht es erneut gegen Oscar Piastri, muss aber auch jetzt wieder zurückziehen und bleibt dahinter. Davor hat sich inzwischen eine kleinere Lücke aufgetan.

Boxenstopp von Daniel Ricciardo Daniel Ricciardo kommt auch schon früh an die Box. Man vermutet, dass sich ein Abreißvisier in den Vorderbremsen verirrt hat. Er geht auf den Hard und geht auf dem vorletzten Platz wieder auf die Strecke.

Piastri macht sich breit Im Duell mit George Russell macht sich Oscar Piastri richtig breit. Der Mercedes-Konkurrent möchte überholen, doch Piastri hält clever dagegen und behauptet Position vier.

Pérez hängt fest Sergio Pérez war von Platz neun gestartet und bisher hat der Mexikaner mit seinem Red Bull noch keinen Platz aufholen können. Vor ihm hat sich ein DRS-Zug hinter George Russell gebildet.

Boxenstopp von Kevin Magnussen Kevin Magnussen war derweil bereits an der Box, nachdem er sich zuvor auf der Runde verbremst hatte. Der Däne ist jetzt auf dem Hard.

Feld bleibt dicht zusammen Das Feld bleibt bislang recht dicht zusammen. Verstappen liegt zwar außerhalb der DRS-Sekunde, kann sich aber nicht deutlich lösen. Dahinter liegen viele Fahrer innerhalb der DRS-Sekunde zum Vordermann.

Wo liegt Carlos Sainz Im Kampf um Platz zwei in der Teamwertung ist für Ferrari auch das Ergebnis von Carlos Sainz wichtig. Der hat sich bislang um drei Plätze vorgekämpft und liegt derzeit auf dem 13. Platz hinter Stroll.

Überholmanöver von Lando Norris Bei McLaren gibt es den Platztausch. Lando Norris übernimmt den dritten Platz von Oscar Piastri und dürfte jetzt versuchen, sich an Leclerc vorbeizugehen. Der scheint jetzt doch dauerhaft aus der DRS-Sekunde zu Verstappen zu fallen.

Hülkenberg verliert weiter Bei Nico Hülkenberg läuft es hingegen so gar nicht nach Plan. Er verliert weitere Plätze und ist inzwischen nur noch 14. Es wird also auch heute wieder ein langer Weg in Richtung Punkteposition werden.

McLaren in Lauerstellung Es bleibt spannend in Abu Dhabi und so leicht kann Verstappen dann doch nicht wegziehen. Immer wieder kommt Leclerc näher heran. Im Windschatten hat er die beiden McLaren und Russell.

Verstappen mit Vorteil Jetzt aber entwickelt sich die Sache zu Gunsten von Verstappen. Der Niederländer setzt sich immer weiter ab und liegt nun mehr als eine Sekunde vor Leclerc. Piastri und Norris rangieren dahinter.

Leclerc will Chance nutzen! So leicht lässt Charles Leclerc den Führenden nicht davonziehen! Er macht in den nächsten Kurven mächtig Druck auf Verstappen, setzt immer wieder an und möchte seine Chance in der ersten Runde nutzen.

Hülkenberg wird durchgereicht Hülkenberg wird am Start durchgereicht und hat vier Plätze verloren. Jetzt ist er nur noch Zwölfter.

Start Rennen Die Ampeln sind aus, das letzte Rennen einer langen Saison ist gestartet! Max Verstappen Max Verstappen hat ganz vorne keine Schwierigkeiten, kommt super weg und behält den ersten Platz, als es in die erste Kurve geht. Dahinter rauscht Lando Norris an Russell vorbei und ist Vierter.