Handball-EM - Erkenntnisse zum DHB-Team: Alles muss besser werden

Handball-EM: Juri Knorr spielt jetzt anders

Mit sechs Toren war Knorr schon beim Sieg gegen die Schweiz der beste deutsche Werfer. Gegen Nordmazedonien erzielte der 23-Jährige noch einmal vier Treffer mehr, also zehn bei zwölf Versuchen, und verbuchte zudem sieben Assists (gegen die Schweiz war es nur einer). Eine herausragende Vorstellung.

"Das habe ich in den letzten Wochen schon angesprochen. Juri hat in der Liga ein bisschen Kritik bekommen, dass er nicht ganz so gut war wie in der vergangenen Saison. Für mich ist die Erklärung, dass er einfach ein bisschen anders spielt mittlerweile. Er ist beweglicher, setzt die Rückraumspieler neben sich besser ein. Er ist jung und entwickelt sich von Jahr zu Jahr immer weiter, das ist schön zu sehen. Er wird auch in der Abwehr immer besser, was extrem wichtig ist, weil er den Ball super nach vorne treiben kann", meinte Gislason.

Ähnlich sah es Linksaußen Rune Dahmke: "Juri hat eine unglaubliche individuelle Qualität, er ist unser Dreh- und Angelpunkt. Er setzt seine Nebenleute mittlerweile noch deutlich besser in Szene. Dass er funktioniert, ist für uns wichtig. Aber: Man sieht auch, dass wir im Vergleich zur WM 2023 deutlich stabiler sind, wenn Juri mal ausgewechselt werden muss."

Knorr verwandelte außerdem alle seine fünf Siebenmeter. Da die DHB-Auswahl die Partie zu jedem Zeitpunkt unter Kontrolle hatte, konnte der Youngster von den Rhein-Neckar Löwen sogar ein wenig für den Frankreich-Kracher geschont werden. Mit 34 Minuten und 21 Sekunden Einsatzzeit war der Youngster der Rhein-Neckar Löwen weniger auf der Platte als Späth, Golla, Sebastian Heymann, Köster, Lukas Mertens, Christoph Steinert und Dauerbrenner Timo Kastening, der lediglich 80 Sekunden auf der Bank verbrachte.

