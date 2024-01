Handball-EM - Erkenntnisse zum DHB-Team: Widerspruch! Wo Bundestrainer Alfred Gislason und Kapitän Johannes Golla auseinander liegen

© imago images

Handball-EM - DHB-Team: Gislason und Golla widersprechen sich

33 Gegentore und damit so viele wie nur einmal - im ersten Testspiel vor der EM gegen Portugal (34:33) - seit der WM 2023 hat die DHB-Auswahl gegen Frankreich kassiert. Die Abwehr wirkte zumindest nicht dauerhaft auf der Höhe.

Umso überraschender kam Gislasons Einschätzung bei der Pressekonferenz daher: "Die Abwehr war aus meiner Sicht sehr gut, obwohl wir 33 Gegentore kassiert haben. Viele Tore sind aus dem Gegenstoß und der Schnellen Mitte heraus entstanden."

Abwehrchef und Kapitän Golla bewertete die Leistung in der Defensive konträr zu seinem Boss. "Wir wussten, dass wir für fast jeden Fehler, den wir machen, bestraft werden würden. Das ist heute zu oft passiert. Wir haben in der Abwehr nicht so gut gespielt, wie wir das in den ersten beiden Spielen getan haben", sagte der 26-Jährige.

Gegen die Schweiz hatte Deutschland 14 Gegentore kassiert, gegen Nordmazedonien 25. Aber klar: Mit der Qualität Frankreichs sind diese Mannschaften nicht zu vergleichen. Mit Dika Mem (5), Kentin Mahe (5), Elohim Prandi (4), Nikola Karabatic (4), Ludovic Fabregas (4), Melvyn Richardson (3) und Hugo Descat (3) erzielten gleich sieben französische Spieler mindestens drei Tore.

Handball-EM: Tabelle der Gruppe A