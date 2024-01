Handball-EM: Die Furcht vor "schwarzen Löchern"! Fragen und Antworten zum Kracher zwischen Deutschland und Frankreich

© getty

Handball-EM - DHB-Team: Wie ist die Bilanz gegen Frankreich?

Dreimal Olympiasieger, sechsmal Weltmeister, dreimal Europameister: Frankreich ist im Handball bekanntlich ein absolutes Schwergewicht. Bei den vergangenen vier großen Turnieren stand die Truppe von Coach Guillaume Gille immer mindestens im Halbfinale, wurde 2021 in Tokio Olympiasieger und 2023 in Polen und Schweden Vizeweltmeister.

Auch gegen Deutschland liefern die Franzosen gerne ab. Der letzte Sieg bei einem großen Turnier (Olympia, WM, EM) gegen Frankreich gelang einer deutschen Mannschaft fast auf den Tag genau vor elf Jahren. Am 18. Januar 2013 setzte sich das DHB-Team bei der WM in Spanien in der Vorrunde mit 32:30 durch.

Es folgten ein Remis (25:25 in der Vorrunde der Heim-WM 2019) und vier teilweise sehr bittere Niederlagen: 28:29 im Olympia-Halbfinale 2016 in Rio de Janeiro, 25:26 im Spiel um Platz 3 bei der WM 2019, 29:30 in der Olympia-Vorrunde 2021 in Tokio und 28:35 im WM-Viertelfinale im vergangenen Jahr in Polen.

Das letzte EM-Aufeinandertreffen gab es übrigens 2010 in Österreich. Damals setzte sich Frankreich in der Hauptrunde mit 24:22 durch.

"Das ist alles nur Statistik", meinte Gislason auf die lange deutsche Durststrecke angesprochen. Er wolle vor allem vor dem Spiel "kein Hokuspokus" veranstalten, sondern Normalität walten lassen. Der Glaube an einen Coup gegen den haushohen Favoriten sei "groß", so der Isländer weiter: "Wir gehen in das Spiel, um es zu gewinnen, auch wenn die Experten uns das nicht zutrauen."