Handball-EM: "Und dann so ein Rotz!" - die Erkenntnisse zum DHB-Team

© imago images

Handball-EM - DHB-Team: Die Mission ist erfüllt

Man könnte jetzt damit beginnen, die negativen Aspekte hervorzuheben. Läppische fünf Punkte in der Hauptrunde und damit so wenige wie seit der EM 2002 (der Modus wurde zwischenzeitlich verändert) keinem Team mehr haben der deutschen Nationalmannschaft gereicht, um ins Halbfinale einzuziehen. Ein Sieg gegen eine sogenannte große Handball-Nation ist der DHB-Auswahl, die aktuell bei einer Turnier-Bilanz von vier Siegen, zwei Niederlagen und einem Unentschieden steht, obendrein (noch) nicht gelungen.

Das wäre allerdings absoluter Blödsinn. Fakt ist: Das DHB-Team hat mit dem Einzug ins Halbfinale etwas geschafft, was viele Experten angesichts der überschaubaren Qualität im Kader kaum für möglich gehalten hatten. Es ist seit dem WM-Coup 2007 erst das fünfte Halbfinale für den DHB in 21 großen Turnieren, der ungeachtet aller Zweifel auch vor der Heim-EM 2024 das Ziel Runde der letzten Vier ausgerufen hatte.

Alfred Gislason hat mit seinem ersten Halbfinale in seinem fünften großen Turnier als Bundestrainer seine Mission bereits jetzt erfüllt. Durch das Weiterkommen ist außerdem die direkte Qualifikation für die WM 2025 in Kroatien, Dänemark und Norwegen geschafft. Sollten Dänemark (Weltmeister) und Frankreich (Gastgeber) das EM-Finale erreichen, könnte Deutschland bei einer Niederlage im Halbfinale gegen Dänemark durch einen Sieg im Spiel um Platz drei gegen Schweden sogar das Olympia-Ticket für Paris ohne Quali-Turnier vorzeitig lösen.

"Wir sind sehr glücklich, es aus meiner Sicht auf der schwierigeren Seite der Hauptrunde ins Halbfinale geschafft zu haben", sagte Gislason am Mittwochabend. Dass mit Spanien eine große Handball-Nation sensationell bereits in der Vorrunde gescheitert und damit in der Hauptrunde nicht wie erwartet ein Gegner der deutschen Mannschaft war, kann man der DHB-Auswahl schlecht anlasten.

Der Vertrag des Isländers, der nach den Olympischen Spielen ausläuft, müsste demnach trotz all der Kritik in den vergangenen Monaten folgerichtig verlängert werden. Bei den Fans genießt der 64-Jährige ohnehin ein hohes Ansehen. Wer bei den bisherigen DHB-Spielen bei der laufenden EM vor Ort war, dem dürfte nicht entgangen sein, dass bei den Vorstellungen der Mannschaften nur der Name Wolff noch inbrünstiger von den Tribünen gerufen wird als der Name Gislason.

"Ich habe immer klar gesagt, dass mir die Arbeit mit dieser jungen Mannschaft viel Spaß macht", meinte der langjährige Coach des THW Kiel nach dem Kroatien-Spiel und bekräftigte damit noch einmal, gerne weitermachen und die Früchte seiner Arbeit in den kommenden Jahren einfahren zu wollen: "Wir werden von Jahr zu Jahr besser werden. Erfahrene Spieler wie Julian Köster oder Johannes Golla würden bei anderen Teams zu den Youngstern gehören. Bei uns sind sie Leistungsträger." Köster ist 23 Jahre alt, Golla 26.