Handball-EM: "Ich habe mir meine eigene Welt geschaffen!" DHB-Star bereut "schlimmen Fehler"

Kurz vor der Handball-EM in Deutschland (10. bis 28. Januar) hat sich Nationalspieler Timo Kastening bemerkenswert offen zu seiner Alkoholfahrt im Januar 2022 geäußert.

"Ich habe mich an dem Abend bewusst ins Auto gesetzt. Das war ein schlimmer Fehler. Das hatte sich in den Wochen davor aufgebaut. Ich habe mir meine eigene Welt geschaffen und selbst entschieden, was richtig und falsch ist. Damals bin ich damit auf die Fresse gefallen. Das habe ich auch direkt eingeräumt", sagte Kastening dem Sport-Informations-Dienst (SID).

Der 28-jährige Rechtsaußen wurde im Januar 2022 nach einer Geburtstagsparty von einer Polizeistreife angehalten. Laut Bild wurde bei Kastening nach einer Blutentnahme ein Wert von 1,6 Promille festgestellt.

"Es war nicht ohne, als es rauskam", erinnert sich der Profi der MT Melsungen an die anschließend harten Wochen: "Viele Kinder und Fans haben mir das nicht zugetraut, weil ich sonst der Lebensfrohe mit Vorbildcharakter war. Das hat, um ehrlich zu sein, noch einmal reingehauen. Wenn du etwas tust, das Menschen nicht von dir erwarten, macht das etwas mit dir. Mein Verhalten zu hinterfragen, hat mir in dieser Angelegenheit wirklich die Augen geöffnet."

Trotzdem hat sich Kastening nicht versteckt oder vor seiner Verantwortung gedrückt: "Egal, wie gerne man Interviews gibt, ich habe immer gesagt: Ich will es auch tun, wenn es nicht läuft. Als mir diese Alkoholfahrt passiert ist, habe ich sofort meine Mutter angerufen. Sie sagte: 'Du hast einen Fehler gemacht, sieh' zu, dass es nicht noch einmal passiert. Ein Fehler ist okay, wer zwei- oder dreimal denselben Fehler macht, ist nicht ganz knusper im Kopf. Du hast die Chance, dich zu ändern, daraus zu lernen'. Und warum soll man damit nicht transparent umgehen?"

Für Kastening und die deutsche Nationalmannschaft beginnt die Heim-EM am 10. Januar mit dem Spiel gegen die Schweiz. Die weiteren Gegner in der Vorrunde sind Nordmazedonien und Frankreich.