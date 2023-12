Handball EM 2024 in Deutschland, Übertragung: Wer zeigt / überträgt die Europameisterschaft live im Free-TV und Livestream?

Am 10. Januar startet die Handball-Europameisterschaft in Deutschland, ehe am 28. Januar der Sieger gekürt wird.

Auf die deutsche Nationalmannschaft warten in der Vorrunde Frankreich, Nordmazedonien und die Schweiz. Den finalen Kader gab Bundestrainer Alfred Gislason bereits bekannt.

19 Spieler haben es in das deutsche Aufgebot geschafft, darunter vier U21-Weltmeister und eine faustdicke Überraschung.

Doch wo könnt Ihr die Spiele überhaupt live im TV und Livestream sehen? SPOX klärt auf.