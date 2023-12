Deutschland, Kader des DHB bei der Handball EM 2024: Ausfälle, Positionen, Rückennummern

Die Heim-EM startet am 10. Januar 2024, das Finale steigt am 28. Januar. Insgesamt treten 24 Nationen an.

Auf das DHB-Team warten in Gruppe A Mitfavorit Frankreich, Nordmazedonien und die Schweiz.

Für die Mission Medaille hat Gislason vorerst 19 Spieler nominiert, kann bei Verletzungspech aber jederzeit auf seinen 35er-Kader zurückgreifen.

Im Folgenden erfahrt Ihr, welche Spieler im Kader von Deutschland stehen.