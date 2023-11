Handball EM in Deutschland: Orte, Termine, Spielplan, Zeitplan, Gruppen, Modus, Tickets, Übertragung im Free-TV und Livestream

Nicht mehr allzu lange, dann beginnt in die Handball-EM 2024 in Deutschland. Wir haben deshalb die wichtigsten Fakten über das Turnier zusammengefasst: Orte, Termine, Spielplan, Zeitplan, Gruppen, Modus, Tickets, Übertragung im Free-TV und Livestream - wir liefern Infos!

Vom Mittwoch, dem 10. Januar 2024, bis Sonntag, dem 28. Januar 2024, wird ein neuer Handball-Europameister gesucht, erstmals auf deutschem Grund. Begonnen wird, wie man es von den meisten Großturnieren gewohnt ist, mit einer Vorrunde. Hier könnt Ihr Euch schon mal einen Überblick der Teams verschaffen:

Handball EM in Deutschland: Gruppen

Gruppe A Gruppe B Gruppe C Gruppe D Gruppe E Gruppe F Frankreich Spanien Island Norwegen Schweden Dänemark Deutschland Österreich Ungarn Slowenien Niederlande Portugal Nordmazedonien Kroatien Serbien Polen Bosnien-H. Tschechien Schweiz Rumänien Montenegro Färöer Georgien Griechenland

Jetzt, wo ein wenig Klarheit über die groben Rahmenbedingungen herrscht, werfen wir auf einen Blick auf die Details: Wie geht es nach der Vorrunde weiter? Wann und wo werden die einzelnen Runden ausgetragen? Wo könnt Ihr den Spaß im TV und Livestream sehen? Und: Gibt es noch Tickets?

Handball EM in Deutschland: Modus

Das grundsätzliche Prozedere ist wie folgt: Vorrunde, Hauptrunde, Halbfinale, Finale. Zunächst messen sich die 24 Nationen in der Vorrunde in den oben aufgeführten Vierergruppen untereinander. Die jeweils besten beiden Teams jeder Gruppe ziehen gemeinsam in die Hauptrunde ein, eine zweite Gruppenphase mit zwei Sechsergruppen Gemeinsam bedeutet: sie landen in der gleichen Hauptrundengruppe (aufgeteilt in Gruppen A-C und D-F)., treten dort aber nicht nochmal gegeneinander an - ihr Ergebnis aus der Vorrunde wird übernommen.

Auch in der Hauptrunde qualifizieren sich wieder die besten zwei Mannschaften pro Gruppe für die nächste Stufe, das Halbfinale. Dort tritt der Erstplatzierte von Hauptrundengruppe A in einem K.o.-Spiel gegen den Zweitplatzierten von Hauptrundengruppe B an, umgekehrt genauso. Dann gibt es noch die Spiele um Platz fünf, um Platz drei, und natürlich das große Finale.

© imago images Die Handball-EM 2024 findet in Deutschland statt.

Handball EM in Deutschland: Orte, Zeitplan, Spielplan

Insgesamt sechs Spielstätten wird es bei der Handball-EM geben: die Merkur Spiel Arena in Düsseldorf, die SAP Arena in Mannheim, die Olympiahalle in München, die Barclaycard Arena in Hamburg, die Mercedes-Benz-Arena in Berlin und die Lanxess Arena in Köln. Düsseldorf wird allerdings nur das Eröffnungsspiel ausrichten, alle weiteren Partien finden in den fünf letztgenannten Arenen statt.

Hier haben wir für Euch zusammengefasst, wann und wo die einzelnen Runden steigen werden:

Gruppenphase: 10. Januar - 16. Januar (Gr. A: Düsseldorf/Berlin; Gr. B: Mannheim; Gr. C: München; Gr. D: Berlin; Gr. E: Mannheim; Gr. F: München)

Hauptrunde: 17. Januar - 24. Januar (Gr. A-C: Köln; Gr. D-F: Hamburg)

Spiel um Platz 5: 26. Januar (Köln)

Halbfinale: 26. Januar (Köln)

Spiel um Platz 3: 28. Januar (Köln)

Finale: Finale (Köln)

Handball EM in Deutschland: Übertragung im Free-TV und Livestream

Gute Nachrichten: Alle Partien mit deutscher Beteiligung werden in voller Länge von den öffentlich-rechtlichen Sendern ARD und ZDF gezeigt, wie gewohnt vollkommen kostenfrei - sowohl im TV als auch im Livestream über die entsprechenden Mediatheken.

Darüber hinaus wird sportdeutschland.tv alle weiteren Begegnungen streamen, allerdings ist der Anbieter kostenpflichtig. Eurosport wird 18 Partien im Angebot haben, und da der Sender im Rahmen einer Kooperation auch via DAZN zu empfangen ist, gilt das Gleiche für letzteren Streamingdienst. Mehr zu den verschiedenen DAZN-Paketen erfahrt Ihr hier.

Handball EM in Deutschland: Tickets

Alternativ könnt Ihr natürlich auch live vor Ort dabei sein, mit Ausnahme des Eröffnungsspiels sind noch Tickets für zahlreiche Tage zu haben. Diese könnt Ihr im Online-Shop und bei den lokalen Vorverkaufsstellen des Ticketanbieters CTS Eventim kaufen. Wenn Ihr genauere Infos zu den Preisen der Tageskarten und verschiedenen Pakete habt, schaut einfach hier vorbei.