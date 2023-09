SG Flensburg-Handewitt vs. THW Kiel heute live, Übertragung: HBL im Free-TV, Livestream und Liveticker

In der Handball-Bundesliga ist es Zeit für das Derby zwischen der SG Flensburg-Handewitt und dem THW Kiel. SPOX verrät, wie Ihr das Duell heute live im TV und Livestream sehen könnt.

Früh in der Saison kommen die Handball-Fans in den Genuss des Nordderbys zwischen der SG Flensburg-Handewitt und dem Rekordmeister THW Kiel. Am heutigen Donnerstag, den 7. September, ist es so weit, in der Campushalle in Flensburg geht es um 20.30 Uhr los.

Meister Kiel macht genau da weiter, wo er vergangene Saison aufgehört hat und erkämpft sich einen Sieg nach dem anderen. Mit der vollen Punkteausbeute führen die Kieler die Bundesliga nach nur wenigen Spieltagen auch schon wieder an. Flensburg hingegen musste bereits eine Niederlage hinnehmen - gegen den SC Magdeburg.

© getty Der THW Kiel trifft im Derby auf Flensburg.

SG Flensburg-Handewitt vs. THW Kiel heute live, Übertragung: HBL im Free-TV und Livestream

Wer die Übertragung für das Spiel bei Sky sucht, wird nichts finden, denn der Pay-TV-Sender kümmert sich ab dieser Saison nicht mehr um die Spiele der Handball-Bundesliga. Die Verantwortung ist hinüber zum neuen Streamingdienst Dyn gewandert, der neben sämtlichen Bundesligaspielen von den Männern auch die 2. Bundesliga, den DHB-Pokal, Pixum Super Cup, die EHF Champions League und EHF European League, aber auch die Frauen-Bundesliga überträgt.

Es gibt also ein neues Handball-Zuhause in Deutschland. Geblieben ist jedoch, dass man weiterhin ein kostenpflichtiges Abonnement benötigt, um auf die Spiele zugreifen zu können. Dyn bietet zwei Abo-Varianten an: das Jahresabo für 12,50 Euro je Monat und das Monatsabo für 14,50 Euro.

Im Laufe der Saison sind zudem zwölf Bundesligaspiele im Free-TV (ARD und ZDF) zu sehen, dies gilt jedoch nicht für das heutige Derby. Darüber hinaus kümmert sich Bild pro Spieltag um eine Partie.

SG Flensburg-Handewitt vs. THW Kiel heute live, Übertragung: HBL im Free-TV und Livestream - Wichtigste Infos

Begegnung: SG Flensburg-Handewitt vs. THW Kiel

SG Flensburg-Handewitt vs. THW Kiel Wettbewerb: Handball-Bundesliga

Handball-Bundesliga Spieltag: 5

5 Datum: 7. September 2023

7. September 2023 Uhrzeit: 20.30 Uhr

20.30 Uhr Ort: Campushalle, Flensburg

Campushalle, Flensburg Livestream: Dyn

