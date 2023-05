THW Kiel vs. PSG, Übertragung: Handball Champions League heute live im TV, Livestream und Liveticker

In der Handball-Champions-League geht es heute so richtig zur Sache, wenn der THW Kiel gegen Paris Saint-Germain das Hinspiel im Viertelfinale bestreitet. Hier erfahrt Ihr, wie Ihr die Begegnung live im TV, Livestream und Liveticker sehen könnt.

Zwei Bundesligisten sind noch im Rennen um die Champions-League-Trophäe im Handball. Neben dem amtierenden deutschen Meister SC Magdeburg ist auch der aktuelle Tabellenführer THW Kiel noch mit dabei.

Während die Magdeburger ihr Viertelfinal-Hinspiel gegen ORLEN Wisla Plock aus Polen am heutigen Mittwoch, den 10. Mai, um 18.45 Uhr bestreiten, sind die Kieler um 20.45 Uhr an der Reihe. Der vierfache Champions-League-Sieger kriegt es nämlich mit Paris Saint-Germain zu tun. Das heutige Hinspiel findet in der Wunderino Arena in Kiel statt.

THW Kiel vs. PSG, Übertragung: Handball Champions League heute live im TV und Livestream

Während die Spiele der Bundesliga bei Sky zu sehen sind, kümmert sich um die Champions League der Streamingdienst DAZN. Es werden zwar nicht alle Spiele des Wettbewerbs übertragen, dafür jedoch alle Spiele mit deutscher Beteiligung, so auch THW Kiel gegen PSG.

Die Übertragung startet um 20.45 Uhr, unmittelbar kurz vor Anwurf also. Um diese Uhrzeit ist dann zum ersten Mal Kommentator Uwe Semrau zu hören, der das Geschehen auf dem Parkett beschreibt. Die Rolle des Experten an seiner Seite übernimmt Nationalspieler Patrick Groetzki. DAZN bietet heute um 18.45 Uhr auch das Spiel zwischen Wisla Plock und Magdeburg live an.

Handball ist mit DAZN Unlimited und DAZN World abrufbar.

THW Kiel vs. PSG, Übertragung: Handball Champions League heute im Liveticker

Auch SPOX ist heute beim Hinspiel zwischen THW Kiel und PSG mit dabei. Wir bieten zur Partie einen detaillierten Liveticker an. Damit verpasst Ihr keine wichtige Spielaktion.

Hier geht es zum Liveticker des Viertelfinal-Hinspiels zwischen dem THW Kiel und Paris Saint-Germain.

THW Kiel vs. PSG, Übertragung: Handball Champions League heute live im TV und Livestream - Wichtigste Infos

Begegnung: THW Kiel vs. Paris Saint-Germain

THW Kiel vs. Paris Saint-Germain Wettbewerb: Champions League

Champions League Spielrunde: Viertelfinale, Halbfinale

Viertelfinale, Halbfinale Datum: 10. Mai 2023

10. Mai 2023 Uhrzeit: 20.45 Uhr

20.45 Uhr Ort: Wunderino Arena, Kiel

Wunderino Arena, Kiel Übertragung: DAZN

Handball Champions League: Die Viertelfinalspiele auf einen Blick