Handball WM, Übertragung: Deutschland vs. Serbien in der Vorrunde heute live im TV, Livestream und Liveticker

Die deutsche Handballnationalmannschaft bestreitet heute gegen Serbien ihr zweites Vorrundenspiel bei der Weltmeisterschaft in Polen und Schweden. Hier erfahrt Ihr, wie Ihr das Spiel live im TV, Livestream und Liveticker mitverfolgen könnt.

Das DHB-Team ist am Freitag mit einem 31:27-Sieg über Katar in die Handball-Weltmeisterschaft, die von Polen und Schweden ausgetragen wird, gestartet und möchte am heutigen Sonntag, den 15. Januar, direkt den zweiten Sieg im zweiten Vorrundenspiel feiern. Einfach wird dies jedoch nicht, denn es geht gegen einen weiteren Auftaktsieger: Serbien, das sich im ersten Spiel mit 36:27 gegen Algerien durchsetzen konnte.

Wie alle anderen Spiele der Gruppe E findet auch das heutige zwischen Deutschland und Serbien in der Spodek-Arena im polnischen Katowice statt. Um 18 Uhr geht die Begegnung los. Das zweite Gruppenspiel Katar gegen Algerien steigt dann später, um 20.30 Uhr.

Handball WM: Die Tabelle der Vorrundengruppe E

Platz Mannschaft Sp. S U N Tore Diff. Pkt. 1 Serbien 1 1 0 0 36:27 9 2 2 Deutschland 1 1 0 0 31:27 4 2 3 Katar 1 0 0 1 27:31 -4 0 4 Algerien 1 0 0 1 27:36 -9 0

© getty Die deutschen Handballer treffen im zweiten Vorrundenspiel auf Serbien.

Handball WM, Übertragung: Deutschland vs. Serbien in der Vorrunde heute live im TV und Livestream

Für die Übertragung der deutschen Spiele bei der WM 2023 wurden die ARD und das ZDF beauftragt. Die beiden öffentlich-rechtlichen Sender wechseln sich dabei ab. Nachdem das ZDF für das Auftaktspiel gegen Katar verantwortlich war, ist es heute beim Aufeinandertreffen mit Serbien die ARD, die live im Free-TV überträgt. Die Vorberichte zum Spiel beginnen um 17.45 Uhr. Das Trio dafür bilden:

Moderatorin: Stephie Müller-Spirra

Stephie Müller-Spirra Kommentator: Florian Naß

Florian Naß Experte: Dominik Klein

Neben der Übertragung im Free-TV bietet die ARD die Partie Deutschland vs. Serbien auch im Livestream an. Dieser ist bei sportschau.de kostenlos und ohne Registrierung abrufbar.

Wer im Laufe des Turniers nicht nur die Spiele des DHB-Teams, sondern alle anderen ebenfalls verfolgen möchte, wird bei sportdeutschland.tv fündig. Der Anbieter besitzt als einziger die Übertragungsrechte an alle 112 Spiele, verlangt für den Turnierpass jedoch 15 Euro.

Handball WM, Übertragung: Deutschland vs. Serbien in der Vorrunde heute im Liveticker

Dann gibt es noch die Möglichkeit, das Vorrundenspiel gegen Serbien heute auch im Liveticker zu verfolgen. Diesen bietet SPOX auf der Website an, Ihr verpasst auch kein Tor.

Hier geht es zum Liveticker des Vorrundenspiels zwischen Deutschland und Serbien.

Handball WM, Übertragung: Deutschland vs. Serbien in der Vorrunde heute live im TV und Livestream - Wichtigste Infos

Begegnung: Deutschland vs. Serbien

Deutschland vs. Serbien Wettbewerb: Handball-Weltmeisterschaft 2023

Handball-Weltmeisterschaft 2023 Spieltag: 2. Vorrundenspieltag

2. Vorrundenspieltag Datum: 15. Januar 2023

15. Januar 2023 Uhrzeit: 18 Uhr

18 Uhr Ort: Spodek, Katowice

Spodek, Katowice TV: ARD

Livestream: sportschau.de, sportdeutschland.tv

Liveticker: SPOX

Handball WM: Der Spielplan der Gruppe E