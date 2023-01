Handball WM, Übertragung: Deutschland vs. Katar in der Vorrunde heute live im TV, Livestream und Liveticker

Das DHB-Team steigt heute ins WM-Geschehen ein. Zum Turnierauftakt heißt der Gegner Katar. Wie Ihr die Begegnung live im TV, Livestream und Liveticker sehen könnt, erklärt Euch SPOX.

Seit vorgestern werden in Polen und Schweden, wo die Handball-Weltmeisterschaft 2023 ausgetragen wird, die Vorrundenspiele bestritten. Am heutigen Freitag, den 13. Januar, ist dann auch zum ersten Mal die deutsche Nationalmannschaft gefragt. Das DHB-Team, das im Vorfeld des Großereignisses der Gruppe E zugelost wurde, bekommt es im ersten Spiel des Turniers mit Katar zu tun. Gespielt wird in der Spodek-Arena in Katowice. Dort geht das Duell um 18 Uhr los.

Handball WM, Übertragung: Deutschland vs. Katar in der Vorrunde heute live im TV und Livestream

Deutschland gegen Katar kann heute auf zwei Arten verfolgt werden. Zwar sind nicht alle Spiele der WM im Free-TV zu sehen, die Spiele der Deutschen jedoch schon. Jedes Mal, wenn das DHB-Team spielt, ist entweder die ARD oder das ZDF der richtige Ansprechpartner, was die Free-TV-Übertragung betrifft. Bei der heutigen Partie gegen Katar ist das ZDF an der Reihe.

Diesbezüglich wird folgendes Personal eingesetzt:

Kommentatoren: Christoph Hamm und Markus Baur

Christoph Hamm und Markus Baur Moderatorin: Katrin Müller-Hohenstein

Experte: Sören Christophersen

Darüber hinaus ist der öffentlich-rechtliche Sender auch für die Übertragung im Livestream verantwortlich. Bei zdf.de wird das Spiel kostenlos angeboten.

Mit sportdeutschland.tv ist ein weiterer Anbieter heute mit einem Livestream zur Stelle. Das Angebot ist nicht kostenlos. 15 Euro kostet der Turnierpass, mit dem alle 112 Spiele geschaut werden können.

Handball WM, Übertragung: Deutschland vs. Katar in der Vorrunde heute im Liveticker

Auch SPOX ist heute mit dabei, wenn das Team von Bundestrainer Alfred Gislason sein Auftaktspiel bei der WM bestreitet. Wir schildern das Spielgeschehen ausführlich in Form eines Livetickers.

Hier geht es zum Liveticker des WM-Auftaktspiels zwischen Deutschland und Katar.

Handball WM, Übertragung: Deutschland vs. Katar in der Vorrunde heute live im TV und Livestream - Wichtigste Infos

Begegnung: Deutschland vs. Katar

Deutschland vs. Katar Wettbewerb: Handball-Weltmeisterschaft 2023

Handball-Weltmeisterschaft 2023 Spieltag: 1. Vorrundenspieltag

1. Vorrundenspieltag Datum: Freitag, 13. Januar 2023

Freitag, 13. Januar 2023 Uhrzeit: 18 Uhr

18 Uhr Ort: Spodek-Arena, Katowice (Polen)

Spodek-Arena, Katowice (Polen) TV: ZDF

Livestream: zdf.de, sportdeutschland.tv

Liveticker: SPOX

Handball WM: Der Spielplan der Gruppe E