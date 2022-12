Zu Beginn des Kalenderjahres 2023 wird in Polen und Schweden die 28. Handball-Weltmeisterschaft ausgetragen. Spielplan, Ergebnisse, Gruppenphase, Hauptrunde, K.o.-Phase - SPOX beliefert Euch mit den wichtigsten Informationen zum Turnier.

Während kurz vor Ende des Kalenderjahres 2022 die ganze Sportwelt fast vier Wochen lang auf die Fußball-Weltmeisterschaft in Katar blickte, liegt zu Beginn des neuen Jahres 2023 die Handball-Weltmeisterschaft im Fokus. Die 28. Austragung des größten Turniers für Nationalmannschaften findet in zwei Ländern statt - in Polen und in Schweden.

Eröffnet wird das Großereignis am 11. Januar mit dem ersten Gruppenspiel des Turniers, beendet wird es am 29. Januar mit dem Finale. Die dänische Nationalmannschaft ist Titelverteidiger und hat ein Ziel im Visier, das davor noch keiner Nation im Handball-Sport gelungen ist - dreimal in Folge Weltmeister zu werden. Die Nordeuropäer gewannen nämlich auch die WM 2021 in Ägypten und davor 2019 im eigenen Land und in Deutschland.

Zu den 32 teilnehmenden Nationen gehört auch das DHB-Team. Nach dem Hauptrunden-Aus und Platz 12 vor zwei Jahren will das Team von Bundestrainer Alfred Gislason dieses Mal ein besseres Ergebnis erreichen, muss sich dafür zuerst in der Gruppe E gegen Serbien, Algerien und Katar durchsetzen.

Handball WM 2023 - Spielplan und Ergebnisse: Gruppenphase, Hauptrunde, K.o.-Phase

Die 32 Nationen wurden im Vorfeld der WM auf acht Vierer-Gruppen aufgeteilt. Jeder spielt einmal gegen jeden - jeweils also stets drei Spiele. Pro Gruppe schaffen es dann die besten drei Teams in die Hauptrunde, die Gruppenletzten streiten im President's Cup um die Plätze 25 bis 32. Sollten mehrere Teams am Ende der Gruppenphase gleichviele Punkte haben, wird nach folgenden Kriterien entschieden, wer das direkte Duell für sich entscheidet:

höhere Anzahl an Punkten in den direkten Duellen

bessere Tordifferenz in den direkten Duellen

mehr erzielte Tore in den direkten Duellen

bessere Tordifferenz aus allen drei Gruppenspielen

mehr erzielte Tore aus allen drei Gruppenspielen

Los

© getty Alfred Gislason ist seit 2020 Trainer des DHB-Teams.

Handball WM 2023 - Spielplan und Ergebnisse: Gruppenphase

Gruppe A:

Datum Uhrzeit (MEZ) Mannschaft 1 Mannschaft 2 Spielstätte, Ort 12.01.2023 18.00 Uhr Chile Iran Tauron Arena Kraków, Krakau 12.01.2023 20.30 Uhr Spanien Montenegro Tauron Arena Kraków, Krakau 14.01.2023 18.00 Uhr Spanien Chile Tauron Arena Kraków, Krakau 14.01.2023 20.30 Uhr Montenegro Iran Tauron Arena Kraków, Krakau 16.01.2023 18.00 Uhr Iran Spanien Tauron Arena Kraków, Krakau 16.01.2023 20.30 Uhr Montenegro Chile Tauron Arena Kraków, Krakau

Pl. Land Sp. S U N Tore Diff. Punkte 1. Spanien 0 0 0 0 0:0 ±0 0 2. Montenegro 0 0 0 0 0:0 ±0 0 3. Chile 0 0 0 0 0:0 ±0 0 4. Iran 0 0 0 0 0:0 ±0 0

Gruppe B:

Datum Uhrzeit (MEZ) Mannschaft 1 Mannschaft 2 Spielstätte, Ort 12.01.2023 20.30 Uhr Frankreich Polen Spodek, Katowice 12.01.2023 20.30 Uhr Saudi-Arabien Slowenien Spodek, Katowice 14.01.2023 18.00 Uhr Frankreich Saudi-Arabien Spodek, Katowice 14.01.2023 20.30 Uhr Polen Slowenien Spodek, Katowice 16.01.2023 18.00 Uhr Slowenien Frankreich Spodek, Katowice 16.01.2023 20.30 Uhr Polen Saudi-Arabien Spodek, Katowice

Pl. Land Sp. S U N Tore Diff. Punkte 1. Frankreich 0 0 0 0 0:0 ±0 0 2. Polen 0 0 0 0 0:0 ±0 0 3. Saudi-Arabien 0 0 0 0 0:0 ±0 0 4. Slowenien 0 0 0 0 0:0 ±0 0

Gruppe C:

Datum Uhrzeit (MEZ) Mannschaft 1 Mannschaft 2 Spielstätte, Ort 12.01.2023 18.00 Uhr Kap Verde Uruguay Scandinavium, Göteborg 12.01.2023 20.30 Uhr Schweden Brasilien Scandinavium, Göteborg 14.01.2023 18.00 Uhr Schweden Kap Verde Scandinavium, Göteborg 14.01.2023 20.30 Uhr Brasilien Uruguay Scandinavium, Göteborg 16.01.2023 18.00 Uhr Uruguay Schweden Scandinavium, Göteborg 16.01.2023 20.30 Uhr Brasilien Kap Verde Scandinavium, Göteborg

Pl. Land Sp. S U N Tore Diff. Punkte 1. Schweden 0 0 0 0 0:0 ±0 0 2. Brasilien 0 0 0 0 0:0 ±0 0 3. Kap Verde 0 0 0 0 0:0 ±0 0 4. Uruguay 0 0 0 0 0:0 ±0 0

Gruppe D:

Datum Uhrzeit (MEZ) Mannschaft 1 Mannschaft 2 Spielstätte, Ort 12.01.2023 18.00 Uhr Ungarn Südkorea Kristianstad Arena, Kristianstad 12.01.2023 20.30 Uhr Island Portugal Kristianstad Arena, Kristianstad 14.01.2023 18.00 Uhr Island Ungarn Kristianstad Arena, Kristianstad 14.01.2023 20.30 Uhr Portugal Südkorea Kristianstad Arena, Kristianstad 16.01.2023 18.00 Uhr Südkorea Island Kristianstad Arena, Kristianstad 16.01.2023 20.30 Uhr Portugal Ungarn Kristianstad Arena, Kristianstad

Pl. Land Sp. S U N Tore Diff. Punkte 1. Island 0 0 0 0 0:0 ±0 0 2. Portugal 0 0 0 0 0:0 ±0 0 3. Ungarn 0 0 0 0 0:0 ±0 0 4. Südkorea 0 0 0 0 0:0 ±0 0

© getty Bei der WM 2021 war für das DHB-Team in der Hauptrunde Schluss.

Gruppe E:

Datum Uhrzeit (MEZ) Mannschaft 1 Mannschaft 2 Spielstätte, Ort 13.01.2023 18.00 Uhr Serbien Algerien Spodek, Katowice 13.01.2023 20.30 Uhr Deutschland Katar Spodek, Katowice 15.01.2023 18.00 Uhr Deutschland Serbien Spodek, Katowice 15.01.2023 20.30 Uhr Katar Algerien Spodek, Katowice 17.01.2023 18.00 Uhr Algerien Deutschland Spodek, Katowice 17.01.2023 20.30 Uhr Katar Serbien Spodek, Katowice

Pl. Land Sp. S U N Tore Diff. Punkte 1. Deutschland 0 0 0 0 0:0 ±0 0 2. Katar 0 0 0 0 0:0 ±0 0 3. Serbien 0 0 0 0 0:0 ±0 0 4. Algerien 0 0 0 0 0:0 ±0 0

Gruppe F:

Datum Uhrzeit (MEZ) Mannschaft 1 Mannschaft 2 Spielstätte, Ort 13.01.2023 18.00 Uhr Argentinien Niederlande Tauron Arena Kraków, Krakau 13.01.2023 20.30 Uhr Norwegen Nordmazedonien Tauron Arena Kraków, Krakau 15.01.2023 18.00 Uhr Norwegen Argentinien Tauron Arena Kraków, Krakau 15.01.2023 20.30 Uhr Nordmazedonien Niederlande Tauron Arena Kraków, Krakau 17.01.2023 18.00 Uhr Niederlande Norwegen Tauron Arena Kraków, Krakau 17.01.2023 20.30 Uhr Nordmazedonien Argentinien Tauron Arena Kraków, Krakau

Pl. Land Sp. S U N Tore Diff. Punkte 1. Norwegen 0 0 0 0 0:0 ±0 0 2. Nordmazedonien 0 0 0 0 0:0 ±0 0 3. Argentinien 0 0 0 0 0:0 ±0 0 4. Niederlande 0 0 0 0 0:0 ±0 0

Gruppe G:

Datum Uhrzeit (MEZ) Mannschaft 1 Mannschaft 2 Spielstätte, Ort 13.01.2023 18.00 Uhr Marokko USA Husqvarna Garden, Jönköping 13.01.2023 20.30 Uhr Ägypten Kroatien Husqvarna Garden, Jönköping 15.01.2023 18.00 Uhr Ägypten Marokko Husqvarna Garden, Jönköping 15.01.2023 20.30 Uhr Kroatien USA Husqvarna Garden, Jönköping 17.01.2023 18.00 Uhr USA Ägypten Husqvarna Garden, Jönköping 17.01.2023 20.30 Uhr Kroatien Marokko Husqvarna Garden, Jönköping

Pl. Land Sp. S U N Tore Diff. Punkte 1. Ägypten 0 0 0 0 0:0 ±0 0 2. Kroatien 0 0 0 0 0:0 ±0 0 3. Marokko 0 0 0 0 0:0 ±0 0 4. Vereinigte Staaten 0 0 0 0 0:0 ±0 0

Gruppe H:

Datum Uhrzeit (MEZ) Mannschaft 1 Mannschaft 2 Spielstätte, Ort 13.01.2023 18.00 Uhr Bahrain Tunesien Malmö Arena, Malmö 13.01.2023 20.30 Uhr Dänemark Belgien Malmö Arena, Malmö 15.01.2023 18.00 Uhr Dänemark Bahrain Malmö Arena, Malmö 15.01.2023 20.30 Uhr Belgien Tunesien Malmö Arena, Malmö 17.01.2023 18.00 Uhr Tunesien Dänemark Malmö Arena, Malmö 17.01.2023 20.30 Uhr Belgien Bahrain Malmö Arena, Malmö

Pl. Land Sp. S U N Tore Diff. Punkte 1. Dänemark 0 0 0 0 0:0 ±0 0 2. Belgien 0 0 0 0 0:0 ±0 0 3. Bahrain 0 0 0 0 0:0 ±0 0 4. Tunesien 0 0 0 0 0:0 ±0 0

Die acht Gruppenvierten, die für den President's Cup übrigbleiben, werden in zwei Vierer-Gruppen aufgeteilt. Zuerst wird die Platzierungsrunde gespielt, dafür bestreitet erneut jede Mannschaft jeweils drei Spiele. Auf die Platzierungsrunde folgen die Platzierungsspiele, die aus den Spielen um Platz 31, 29, 27 und 25 bestehen.

Gruppe I - President's Cup:

Datum Uhrzeit (MEZ) Mannschaft 1 Mannschaft 2 Spielstätte, Ort 18.01.2023 18.00 Uhr Vierter Gruppe A Vierter Gruppe B Orlen Arena, Płock 18.01.2023 20.30 Uhr Vierter Gruppe C Vierter Gruppe D Orlen Arena, Płock 20.01.2023 18.00 Uhr Vierter Gruppe A Vierter Gruppe C Orlen Arena, Płock 20.01.2023 20.30 Uhr Vierter Gruppe B Vierter Gruppe D Orlen Arena, Płock 22.01.2023 18.00 Uhr Vierter Gruppe D Vierter Gruppe A Orlen Arena, Płock 22.01.2023 20.30 Uhr Vierter Gruppe B Vierter Gruppe C Orlen Arena, Płock

Pl. Land Sp. S U N Tore Diff. Punkte 1. 0 0 0 0 0:0 ±0 0 2. 0 0 0 0 0:0 ±0 0 3. 0 0 0 0 0:0 ±0 0 4. 0 0 0 0 0:0 ±0 0

Gruppe II - President's Cup:

Datum Uhrzeit (MEZ) Mannschaft 1 Mannschaft 2 Spielstätte, Ort 19.01.2023 18.00 Uhr Vierter Gruppe E Vierter Gruppe F Orlen Arena, Płock 19.01.2023 20.30 Uhr Vierter Gruppe G Vierter Gruppe H Orlen Arena, Płock 21.01.2023 18.00 Uhr Vierter Gruppe E Vierter Gruppe G Orlen Arena, Płock 21.01.2023 20.30 Uhr Vierter Gruppe F Vierter Gruppe H Orlen Arena, Płock 23.01.2023 18.00 Uhr Vierter Gruppe H Vierter Gruppe E Orlen Arena, Płock 23.01.2023 20.30 Uhr Vierter Gruppe F Vierter Gruppe G Orlen Arena, Płock

Pl. Land Sp. S U N Tore Diff. Punkte 1. 0 0 0 0 0:0 ±0 0 2. 0 0 0 0 0:0 ±0 0 3. 0 0 0 0 0:0 ±0 0 4. 0 0 0 0 0:0 ±0 0

Platzierungsspiele:

Platzierungsspiel Datum Uhrzeit (MEZ) Mannschaft 1 Mannschaft 2 Spielstätte, Ort Spiel um Platz 31 25.01.2023 13.00 Uhr 4. Gruppe I 4. Gruppe II Orlen Arena, Płock Spiel um Platz 29 25.01.2023 15.30 Uhr 3. Gruppe I 3. Gruppe II Orlen Arena, Płock Spiel um Platz 27 25.01.2023 18.00 Uhr 2. Gruppe I 2. Gruppe II Orlen Arena, Płock Spiel um Platz 25 25.01.2023 20.30 Uhr 1. Gruppe I 1. Gruppe II Orlen Arena, Płock

Handball WM 2023 - Spielplan und Ergebnisse: Hauptrunde

Für die Mannschaften, die die Gruppenphase auf Rang eins, zwei oder drei beendet haben, geht es mit der Hauptrunde weiter. Dafür werden die Spiele mit den dabei gesammelten Punkten gegen die Mannschaften, die es ebenfalls in die Hauptrunde geschafft haben, übernommen. Danach absolviert jede Mannschaft drei weitere Hauptrundenspiele.

Gruppe I - Hauptrunde:

Datum Uhrzeit (MEZ) Mannschaft 1 Mannschaft 2 Spielstätte, Ort 18.01.2023 15.30 Uhr 1. Gruppe A 3. Gruppe B Spodek, Katowice 18.01.2023 18.00 Uhr 1. Gruppe B 2. Gruppe A Spodek, Katowice 18.01.2023 20.30 Uhr 3. Gruppe A 2. Gruppe B Spodek, Katowice 20.01.2023 15.30 Uhr 2. Gruppe A 3. Gruppe B Spodek, Katowice 20.01.2023 18.00 Uhr 2. Gruppe B 1. Gruppe A Spodek, Katowice 20.01.2023 20.30 Uhr 3. Gruppe A 1. Gruppe B Spodek, Katowice 22.01.2023 15.30 Uhr 1. Gruppe A 1. Gruppe B Spodek, Katowice 22.01.2023 18.00 Uhr 2. Gruppe A 2. Gruppe B Spodek, Katowice 22.01.2023 20.30 Uhr 3. Gruppe A 3. Gruppe B Spodek, Katowice

Pl. Land Sp. S U N Tore Diff. Punkte 1. 0 0 0 0 0:0 ±0 0 2. 0 0 0 0 0:0 ±0 0 3. 0 0 0 0 0:0 ±0 0 4. 0 0 0 0 0:0 ±0 0 5. 0 0 0 0 0:0 ±0 0 6. 0 0 0 0 0:0 ±0 0

Gruppe II - Hauptrunde:

Datum Uhrzeit (MEZ) Mannschaft 1 Mannschaft 2 Spielstätte, Ort 18.01.2023 15.30 Uhr 1. Gruppe C 3. Gruppe D Scandinavium, Göteborg 18.01.2023 18.00 Uhr 1. Gruppe D 2. Gruppe C Scandinavium, Göteborg 18.01.2023 20.30 Uhr 3. Gruppe C 2. Gruppe D Scandinavium, Göteborg 20.01.2023 15.30 Uhr 2. Gruppe C 3. Gruppe D Scandinavium, Göteborg 20.01.2023 18.00 Uhr 2. Gruppe D 1. Gruppe C Scandinavium, Göteborg 20.01.2023 20.30 Uhr 3. Gruppe C 1. Gruppe D Scandinavium, Göteborg 22.01.2023 15.30 Uhr 1. Gruppe C 1. Gruppe D Scandinavium, Göteborg 22.01.2023 18.00 Uhr 2. Gruppe C 2. Gruppe D Scandinavium, Göteborg 22.01.2023 20.30 Uhr 3. Gruppe C 3. Gruppe D Scandinavium, Göteborg

Pl. Land Sp. S U N Tore Diff. Punkte 1. 0 0 0 0 0:0 ±0 0 2. 0 0 0 0 0:0 ±0 0 3. 0 0 0 0 0:0 ±0 0 4. 0 0 0 0 0:0 ±0 0 5. 0 0 0 0 0:0 ±0 0 6. 0 0 0 0 0:0 ±0 0

Gruppe III - Hauptrunde:

Datum Uhrzeit (MEZ) Mannschaft 1 Mannschaft 2 Spielstätte, Ort 19.01.2023 15.30 Uhr 1. Gruppe E 3. Gruppe F Tauron Arena Kraków, Krakau 19.01.2023 18.00 Uhr 1. Gruppe F 2. Gruppe E Tauron Arena Kraków, Krakau 19.01.2023 20.30 Uhr 3. Gruppe E 2. Gruppe F Tauron Arena Kraków, Krakau 21.01.2023 15.30 Uhr 2. Gruppe E 3. Gruppe F Tauron Arena Kraków, Krakau 21.01.2023 18.00 Uhr 2. Gruppe F 1. Gruppe E Tauron Arena Kraków, Krakau 21.01.2023 20.30 Uhr 3. Gruppe E 1. Gruppe F Tauron Arena Kraków, Krakau 23.01.2023 15.30 Uhr 1. Gruppe E 1. Gruppe F Tauron Arena Kraków, Krakau 23.01.2023 18.00 Uhr 2. Gruppe E 2. Gruppe F Tauron Arena Kraków, Krakau 23.01.2023 20.30 Uhr 3. Gruppe E 3. Gruppe F Tauron Arena Kraków, Krakau

Pl. Land Sp. S U N Tore Diff. Punkte 1. 0 0 0 0 0:0 ±0 0 2. 0 0 0 0 0:0 ±0 0 3. 0 0 0 0 0:0 ±0 0 4. 0 0 0 0 0:0 ±0 0 5. 0 0 0 0 0:0 ±0 0 6. 0 0 0 0 0:0 ±0 0

Gruppe IV - Hauptrunde:

Datum Uhrzeit (MEZ) Mannschaft 1 Mannschaft 2 Spielstätte, Ort 19.01.2023 15.30 Uhr 1. Gruppe G 3. Gruppe H Malmö Arena, Malmö 19.01.2023 18.00 Uhr 1. Gruppe H 2. Gruppe G Malmö Arena, Malmö 19.01.2023 20.30 Uhr 3. Gruppe G 2. Gruppe H Malmö Arena, Malmö 21.01.2023 15.30 Uhr 2. Gruppe G 3. Gruppe H Malmö Arena, Malmö 21.01.2023 18.00 Uhr 2. Gruppe H 1. Gruppe G Malmö Arena, Malmö 21.01.2023 20.30 Uhr 3. Gruppe G 1. Gruppe H Malmö Arena, Malmö 23.01.2023 15.30 Uhr 1. Gruppe G 1. Gruppe H Malmö Arena, Malmö 23.01.2023 18.00 Uhr 2. Gruppe G 2. Gruppe H Malmö Arena, Malmö 23.01.2023 20.30 Uhr 3. Gruppe G 3. Gruppe H Malmö Arena, Malmö

Pl. Land Sp. S U N Tore Diff. Punkte 1. 0 0 0 0 0:0 ±0 0 2. 0 0 0 0 0:0 ±0 0 3. 0 0 0 0 0:0 ±0 0 4. 0 0 0 0 0:0 ±0 0 5. 0 0 0 0 0:0 ±0 0 6. 0 0 0 0 0:0 ±0 0

Handball WM 2023 - Spielplan und Ergebnisse: K.o.-Phase

Pro Hauptrundengruppe schaffen es die besten zwei Teams in die K.o.-Phase, die am 25. Januar beginnt und am 29. Januar in Stockholm mit dem WM-Finale endet.

Finalrunde: