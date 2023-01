Handball WM heute live, Übertragung im TV und Livestream: Spiele, Ansetzungen, Liveticker

Die Handball-WM 2023 geht weiter! In diesem Artikel findet Ihr alle Infos zu den Spielen am heutigen Dienstag, den 17. Januar - inklusive dem Spielplan, den Anwurfzeiten sowie der Übertragung im TV und Livestream.

In den beiden Ländern Schweden und Polen wird in diesen Tagen die Handball-Weltmeisterschaft ausgetragen. Zwei Spieltage liegen in der anfänglichen Gruppenphase bereits hinter uns, aktuell ist der finale dritte in vollem Gange.

Die deutsche Nationalmannschaft ist bereits überaus erfolgreich ins Turnier gestartet. Sowohl gegen Katar (31:27) als auch gegen Serbien (34:33) feierte die DHB-Auswahl knappe Erfolge. Gegen Tabellenschlusslicht Algerien kann Deutschland heute den Einzug in die Hauptrunde sicherstellen.

In diesem Artikel erfahrt Ihr, welche WM-Spiele heute auf dem Plan stehen, wann diese beginnen und wo sie zu sehen sein werden.

Handball WM heute live: Spiele, Ansetzungen, Matches am Dienstag

Genau acht Partien stehen am heutigen Dienstag auf dem Turnierplan. Mit dabei: Die deutsche Nationalmannschaft.

Gruppe Team A Team B Beginn F Mazedonien Argentinien 18.00 Uhr H Belgien Bahrain 18.00 Uhr G Ägypten USA 18.00 Uhr E Algerien Deutschland 18.00 Uhr E Katar Serbien 20.30 Uhr G Kroatien Marokko 20.30 Uhr H Tunesien Dänemark 20.30 Uhr F Niederlande Norwegen 20.30 Uhr

Handball WM heute live, Übertragung im TV und Livestream

Die Spiele der Handball-WM 2023 werden von insgesamt drei Anbietern übertragen: Der Streamingplattform sportdeutschland.tv, den beiden öffentlich-rechtlichen Kanälen ARD und ZDF sowie dem Privatsender Eurosport. Im Folgenden erklären wir Euch, wer welche Partien heute zeigt / überträgt.

Handball WM heute live, Übertragung im kostenlosen Livestream

Ihr wollt alle Spiele der Handball-WM live sehen? Dann müsst Ihr in Besitz des sogenannten Turnierpasses der Streamingplattform sportdeutschland.tv sein. Denn nur hier könnt Ihr alle 112 WM-Matches live und in voller Länge verfolgen.

Eine kleinere Spielauswahl, inklusive der deutschen Spiele, bieten unterdessen auch die ARD, das ZDF sowie Eurosport. Die Übertragung hier könnt Ihr entweder über die jeweilige Mediathek oder Live-TV-Dienste wie JOYN in Anspruch nehmen.

Handball WM heute live, Übertragung im kostenlosen TV

Da es sich bei sportdeutschland.tv um einen reinen Streamingdienst handelt, fällt diese Option im linearen Fernsehen schon einmal aus Betrachtung. Anders ist die Situation bei den Sendern ARD, ZDF und Eurosport. Hier gilt: Wird es übertragen, mach einfach den Fernseher an - ganz unkompliziert und einfach.

Handball WM heute live, Übertragung im TV und Livestream - Die Übersicht

sportdeutschland.tv:

alle acht Spiele des Tages

ZDF:

Algerien vs. Deutschland (18.00 Uhr)

Eurosport 1:

Katar vs. Serbien (20.30 Uhr)

Handball WM heute live: Der Liveticker bei SPOX

Neben all diesen vielen Anbietern gibt es noch eine weitere Option, um nichts vom Spielgeschehen zu verpassen: Unseren hauseigenen Liveticker. Diesen bieten wir heute beim Spiel Deutschlands gegen Algerien an. Schaut gerne einmal vorbei.

Hier geht's zum Liveticker der Partie Deutschland vs. Algerien

Handball WM heute live, Übertragung im TV und Livestream: Spiele, Ansetzungen, Liveticker - Die Tabelle vor dem 3. Spieltag