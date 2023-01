Handball-WM - Erkenntnisse zum Sieg der deutschen Nationalmannschaft über Serbien: Joel Birlehm rettet die Turnierhoffnungen

Die deutsche Nationalmannschaft machte bei der Handball-WM mit einem 34:33-Sieg gegen Serbien einen großen Schritt in Richtung Gruppensieg der Vorrundengruppe E. Dabei zeigten sich Torhüter Joel Birlehm und Linskaußen Lukas Mertens als Lebensretter der Turnierhoffnung Deutschlands. Die Erkenntnisse zum Spiel.

Beim 32-29 parierte er zunächst einen Wurf aus dem Spiel heraus, dann hielt er sogar einen Siebenmeter. Nachdem Serbien ein Tor weiter heran kam, parierte Birlehm erneut in Unterzahl - und danach noch zweimal in Gleichzahl beim Spielstand von 33:31. Mit insgesamt acht Paraden aus 25 Würden, starken 32 Prozent, hielt Joel Birlehm der deutschen Nationalmannschaft den Sieg fest.

Bis seine Zeit kam, dauerte es trotzdem nochmal 15 Minuten. Doch dann drehte der Torhüter der Rhein-Neckar Löwen auf und hielt Deutschland während einer schwachen Offensivphase im Spiel. Beim Spielstand von 31-28 parierte er in Unterzahl und hielt die drei Tore Abstand aufrecht.

Sieben Tore - und das bei keinem einzigen Fehlwurf. Das sind überragende Statistiken, besonders für einen Außenspieler. Kein Spieler hatte bessere Abschlusswerte als Mertens. Obwohl dieser in der ersten Halbzeit noch in Wurfposition einen Kempa-Wurf für Christoph Steinert auflegte. Serbiens Lazar Kukic traf ebenfalls siebenmal, jedoch bei einem Fehlwurf.

Auch wenn die Konzentration der Deutschen im Laufe der zweiten Halbzeit etwas sank, war es am Ende erneut der Linksaußen, der mit nur noch knapp zwei Minuten auf der Anzeigetafel das wichtige Tor zum 34:31 warf und damit den Siegtreffer beigesteuert hatte.

Mit zwei Blocks und sehr disziplinierter Defensivarbeit war er der einzige Lichtblick im Abwehrverbund der Deutschen. Bei seinem einzigen Fehler, einem Siebenmeter-Foul und einer Zwei-Minuten-Strafe, stand die Mannschaft für ihren Kapitän ein und verteidigte sehr diszipliniert, sodass in der Unterzahl nach Birlehm-Parade mit 2:2 der Vorsprung nicht verloren ging.

Nachdem der Kapitän gegen Katar noch zu einem der Verlierer des Spiels zählte, war er gegen Serbien der überragende Mann und erhielt dafür die Auszeichnung zum Spieler des Spiels. In der Offensive erzielte er ein Tor weniger als Mertens und traf zweimal nicht. Doch dafür war der Kreisläufer auch gegen den Ball ein extrem wichtiger Faktor für Deutschland.

Das Spiel begann gut für Deutschlands Abwehrarbeit. Im ersten serbischen Angriff zwang man Mijajlo Marsenic zu einem Wurf aus dem Rückraum, der am Pfosten landete. Doch dann kam lange nichts für die ersten 15 Minuten. Dann nahm Alfred Gislason beim Spielstand von 11:10 eine Auszeit und stellte seine Abwehr um. Mit dem neu gespielten 3-2-1 bekam Deutschland kurzen Zugriff und nutzte die starke Offensive, um auf 15:11 zu erhöhen. Das einzige Tor erzielte Serbien per Siebenmeter.

© imago images

Wackler: Juri Knorr

Für einen Verlierer des Spiels war DHB-Youngster Juri Knorr einfach zu stark in der Spielsteuerung. Er fand immer wieder seine Kreisläufer, was ihm elf Assists einbrachte. "Ich bin dann auch dankbar, wenn Kohli [Jannik Kohlbacher] und Golli [Johannes Golla] die Anspiele dann fangen und reinmachen", richtete er Lob an seiner Kollegen.

Doch im Vergleich zu seiner starken Performance gegen Katar war der 22-Jährige gegen Serbien wacklig. Defensiv gab es einiges zu verbessern und zum Ende des Spiels nisteten sich die Serben immer mehr in seinen Kopf ein. "In der Schlussphase habe ich es ein bisschen zu sehr übertrieben mit den Kreis-Anspielen. Das war ein bisschen ärgerlich", analysierte Juri Knorr sein Spiel selbst. Gleich vier Ballverluste in einer wackligen Schlussphase gingen auf seine Kappe. Die vielen Paraden Birlehms glichen das aus. Auch seine eigene Torquote von 44 Prozent (4/9) war ausbaufähig.

Doch Knorr sollte sich davon nicht entmutigen lassen. Mit seinen 22 Jahren ist er jetzt schon der Spielgestalter dieser Mannschaft und zeigte über eine lange Strecke hinweg viel Reife in seinem Spiel. "Juri hat das sehr gut geleitet", urteilte Bundestrainer Gislason nach dem Spiel, "er war dabei sehr erwachsen. Als sei er schon über 30." Er darf nur nicht die Nerven verlieren, dann ist er die große Hoffnung dieses Turniers.