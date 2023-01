Deutschland bestreitet am heutigen Tag gegen Algerien sein letztes Vorrundenspiel bei der Handball WM 2023. Die komplette Begegnung verfolgt SPOX hier für Euch im Liveticker.

Zum Abschluss der Vorrunde trifft Deutschland bei der Handball WM auf Algerien. Hier im Liveticker erfahrt Ihr, ob das DHB-Team auch sein letztes Vorrundenspiel erfolgreich bestreiten kann.

Der Artikel wird fortlaufend aktualisiert. Klicke hier für den Refresh der Seite.

Handball WM: Deutschland vs. Algerien heute im Liveticker - Vor Beginn

Vor Beginn: Mit zwei Siegen ist das DHB-Team von Alfred Gislason in die Handball WM 2023 gestartet. Damit sicherte sich Deutschland schon vor dem heutigen Duell gegen Algerien den Gruppensieg und das Ticket für die Hauptrunde. Algerien kann die Hauptrunde dagegen nicht mehr erreichen und steht als Letzter der Gruppe E fest. Bleibt die Vorrunden-Bilanz des DHB-Teams heute makellos?

Vor Beginn: Die WM-Partie startet heute um 18.00 Uhr in der Spodek-Arena in Katowice.

Vor Beginn: Hallo und herzlich willkommen zum Liveticker des Handballspiels zwischen Deutschland und Algerien.

Handball WM: Deutschland vs. Algerien heute live im TV und Livestream

Das ZDF zeigt heute Deutschland vs. Algerien im Free-TV ab 17.40 Uhr. Im kostenlosen Livestream überträgt der Sender die WM-Begegnung zudem in der ZDF-Mediathek und auf zdf.de. Das Duell in der Gruppe E wird für das ZDF von Martin Schneider und Markus Baur kommentiert.

Im Livestream überträgt zudem Sportdeutschland.TV das Spiel zwischen Deutschland und Algerien live und in voller Länge. Sportdeutschland.TV zeigt in diesem Jahr alle Partien der Handball WM im kostenpflichtigen Livestream.

Handball WM - Die Gruppe E im Überblick