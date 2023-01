Bei der Handball WM 2023 trifft Deutschland am heutigen Tag im ersten Hauptrundenspiel auf Argentinien. Alle Informationen zu der Übertragung des Handballspiels und wo Ihr die WM-Partie heute live im TV, Livestream und Liveticker verfolgen könnt, erfahrt Ihr hier bei SPOX.

Gegen Argentinien bestreitet Deutschland heute seine erste Hauptrundenpartie der Handball WM 2023. Bislang hielt sich das DHB-Team makellos. Gelingt Deutschland gegen Argentinien der vierte WM-Sieg in Folge?

Handball WM, Übertragung: Deutschland vs. Argentinien in der Hauptrunde heute live im TV, Livestream und Liveticker - Datum, Termin, Infos

Am heutigen Donnerstag, den 19. Januar, kommt es zum Duell zwischen Deutschland und Argentinien in der Hauptrundengruppe III. Das Handballspiel startet um 18.00 Uhr in der Spodek-Arena in Katowice.

Das DHB-Team befindet sich in hervorragender Form. Alle drei Vorrundenspiele gewann das Team von Alfred Gislason bei dieser Handball WM. Mit der perfekten Ausbeute von vier Punkten zog Deutschland damit in die Hauptrunde ein. Dort wartet auf das DHB-Team heute Argentinien, die sich als Vorrundendritter für die Hauptrunde qualifizierten. Die Favoritenrolle liegt damit bei den Deutschen.

Nach dem heutigen Duell gegen Argentinien geht es für das DHB-Team weiter mit der Begegnung gegen die Niederlande. Im letzten Hauptrundenspiel trifft Deutschland auf das Topteam aus Norwegen.

© getty Das DHB-Team rund um Juri Knorr ist heute gegen Argentinien gefordert.

Handball WM, Hauptrunde - Die Spiele der Deutschen Handballnationalmannschaft

Termin Begegnung Spielort Do., 19. Januar, 18.00 Uhr Deutschland vs. Argentinien Spodek, Katowice Sa., 21. Januar, 20.30 Uhr Deutschland vs. Niederlande Spodek, Katowice Mo., 23. Januar, 20.30 Uhr Deutschland vs. Norwegen Spodek, Katowice

Handball WM, Übertragung: Deutschland vs. Argentinien in der Hauptrunde heute live im TV und Livestream

Das Handballspiel zwischen Deutschland und Argentinien zeigt die ARD heute live Free-TV. Ab 17.45 Uhr seht Ihr im Ersten das Hauptrundenduell in voller Länge. Das ARD-Team besteht am heutigen Tag aus Moderatorin Stephie Müller-Spirra, dem Experten Dominick Klein sowie dem Kommentator Florian Naß.

Neben der Übertragung im Free-TV bietet der öffentlich-rechtliche Sender auch eine kostenlose Livestream-Übertragung der Partie an, die Ihr in der ARD-Mediathek und auf der Sportschau-Website sehen könnt.

Live und in voller Länge zeigt Sportdeutschland.TV am heutigen Tag Deutschland vs. Argentinien im Livestream. Sportdeutschland.TV hat sich die Übertragungsrechte an allen 112 WM-Spielen gesichert - und damit auch an der Partie zwischen Deutschland und Argentinien.

Handball WM, Übertragung: Deutschland vs. Argentinien in der Hauptrunde heute live im TV, Livestream und Liveticker - Die Infos im Überblick

Handball WM, Übertragung: Deutschland vs. Argentinien in der Hauptrunde heute im Liveticker

Ihr könnt das Handballspiel zwischen Deutschland und Argentinien heute nicht live im TV oder Livestream sehen? Dann seid Ihr bei SPOX an der richtigen Adresse. Wir verfolgen für Euch die gesamte Partie in einem ausführlichen Liveticker. Hier geht es zum Liveticker von SPOX.

Handball WM, Hauptrundengruppe III - Die Tabelle