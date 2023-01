Die deutsche Handball-Nationalmannschaft bestreitet heute gegen Argentinien ihr erstes Hauptrundenspiel bei der WM in Polen und Schweden. SPOX tickert das Geschehen live mit.

Für das DHB-Team geht heute bei der WM die Hauptrunde los. Der erste Gegner ist Argentinien, Dritter der Gruppe F. Hier könnt Ihr das Spiel im Liveticker mitverfolgen.

Handball WM: Deutschland vs. Argentinien heute im Liveticker - Vor Beginn

Vor Beginn: Es ist das erste von drei Hauptrundenspielen, die das deutsche Team bestreiten muss. Am Ende ist das Ziel der Einzug ins Viertelfinale. Nachdem das Team von Bundestrainer Alfred Gislason alle Vorrundenspiele gewinnen und damit gleich vier Punkte in die Hauptrunde mitnehmen konnte, befindet es sich in einer guten Ausgangslage. Gruppensieger Deutschland gilt heute deshalb also auch als Favorit gegen die Südamerikaner, die ihre Gruppe mit nur einem Sieg auf Rang drei beendeten.

Vor Beginn: Das Spiel geht um 18 Uhr los und wird in der polnischen Spodek-Arena ausgetragen.

Vor Beginn: Herzlich willkommen zum Hauptrundenspiel bei der WM zwischen Deutschland und Argentinien.

Handball WM: Deutschland vs. Argentinien heute im TV und Livestream

Die ARD überträgt das Handball-Spektakel heute im Free-TV und im kostenlosen Livestream bei sportschau.de. Um 17.45 Uhr beginnt die Vorberichterstattung, während der Übertragung wird folgendes Trio eingesetzt:

Moderatorin: Stephie Müller-Spirra

Stephie Müller-Spirra Kommentator: Florian Naß

Florian Naß Experte: Dominik Klein

Bei Sportdeutschland.tv wird die Partie ebenfalls übertragen. Für 15 Euro könnt Ihr den Turnierpass kaufen und alle 112 Spiele live verfolgen.

