Handball WM heute live, Übertragung im TV und Livestream: Spiele, Ansetzungen, Liveticker

Bei der Handball WM 2023 stehen am heutigen Tag die ersten Partien der Hauptrunde auf dem Programm. SPOX liefert Euch alle Informationen zu den Spielen und erklärt Euch, wo die WM-Duelle heute live im TV und Livestream übertragen werden.

Am heutigen Mittwoch, den 18. Januar, startet bei der Handball WM die Hauptrunde. Jeweils drei Partien werden in den Gruppen I und II ausgetragen, die Spiele beginnen um 15.30 Uhr, 18.00 Uhr und 20.30 Uhr.

Handball WM heute live: Spiele und Ansetzungen

In der Gruppe I trifft heute der Iran in der ersten Begegnung des Spieltags auf Slowenien. Das Duell startet um 15.30 Uhr in der Tauron Arena Kraków in Krakau, wo alle Duelle der Hauptgruppe I stattfinden. Die Parallelspiele in der Gruppe bestreiten später am Tag Frankreich und Montenegro um 18.00 Uhr sowie Spanien und Polen um 20.30 Uhr.

Das Duell zwischen Portugal und Brasilien um 15.30 Uhr markiert in der Gruppe II den Auftakt am heutigen Spieltag. Um 18.00 Uhr begegnen sich in der Gruppe Kap Verde und Island. Das Topspiel der Gruppe II bestreiten am Abend ab 20.30 Uhr Schweden und Ungarn. Als Austragungsort aller Begegnungen der Gruppe II dient das Scandinavium in Göteborg.

Handball WM heute live: Die Spiele und Ansetzungen im Überblick

Termin Begegnung Spielort Gruppe Mi., 18.01, 15.30 Uhr Iran vs. Slowenien Tauron Arena Kraków, Krakau Gruppe I Mi., 18.01, 15.30 Uhr Portugal vs. Brasilien Scandinavium, Göteborg Gruppe II Mi., 18.01, 18.00 Uhr Frankreich vs. Montenegro Tauron Arena Kraków, Krakau Gruppe I Mi., 18.01, 18.00 Uhr Kap Verde vs. Island Scandinavium, Göteborg Gruppe II Mi., 18.01, 20.30 Uhr Spanien vs. Polen Tauron Arena Kraków, Krakau Gruppe I Mi., 18.01, 20.30 Uhr Schweden vs. Ungarn Scandinavium, Göteborg Gruppe II

© getty Olympiasieger Frankreich trifft heute auf Montenegro.

Handball WM heute live: Übertragung im TV und Livestream

Alle Partien der Handball WM seht Ihr am heutigen Tag live und vollumfänglich im Livestream auf Sportdeutschland.TV. Sportdeutschland.TV hält die Übertragungsrechte an allen 112 WM-Partien und damit auch an den heutigen sechs Begegnungen.

Im Free-TV zeichnet Eurosport heute ab 20.15 Uhr für die Übertragung der Handball WM 2023 verantwortlich. Der Sportsender zeigt die Begegnung zwischen Schweden und Ungarn live und in voller Länge. Für Eurosport sind heute Kommentator Uwe Semrau und Experte Pascal Hens. Eurosport bietet Euch zudem die Option, das Handballspiel mit dem Streamingdienst discovery+ im kostenpflichtigen Livestream zu sehen.

Ebenfalls im Livestream überträgt DAZN am heutigen Abend das Duell zwischen Schweden und Ungarn live. DAZN und Eurosport sind eine Kooperation eingegangen, die es Euch ermöglicht, als DAZN-Kunden die Übertragung von Eurosport zu verfolgen. Neben der Handball-WM zeigt DAZN auch die Freitags- und Sonntagsspiele der Bundesliga, die Champions League, die Primera Division, die Serie A, die Ligue 1, die NFL, die NBA, Tennis, Boxen und noch vieles mehr. Ein Monats-Abo kostet bei DAZN zwischen 39,99 Euro und 9,99 Euro. Hier findet Ihr eine Übersicht über die verschiedenen DAZN-Paketen.

Handball WM heute live: Übertragung im TV und Livestream - WEITERE INFORMATIONEN ZU DAZN

Handball WM: Die Hauptgruppen im Überblick

Gruppe I

Rang Land Sp. S U N Tore Diff. Punkte 1. Spanien 2 2 0 0 65:47 +18 4 2. Frankreich 2 2 0 0 61:55 +6 4 3. Slowenien 2 1 0 1 63:58 +5 2 4. Montenegro 2 1 0 1 59:61 -2 2 5. Polen 2 0 0 2 47:58 -11 0 6. Iran 2 0 0 2 53:69 -16 0

Gruppe II