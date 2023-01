Die deutsche Handball-Nationalmannschaft trifft im heutigen Vorrundenspiel bei der WM 2023 auf Serbien. SPOX tickert das Duell live mit.

Das DHB-Team bestreitet heute gegen Serbien ihr zweites Vorrundenspiel bei der Handball-Weltmeisterschaft in Polen und Schweden. Gelingt dem Team von Bundestrainer Alfred Gislason der nächste Sieg? Im SPOX-Liveticker erfahrt Ihr es.

Handball WM: Deutschland vs. Serbien heute im Liveticker - Vor Beginn

Vor Beginn: Die deutschen Handballer sind am Freitag mit einem Sieg gegen Asienmeister Katar in die WM gestartet. 31:27 zeigte am Ende die Anzeigetafel an. Nun geht es jedoch gegen das serbische Team, das ihren Auftakt gegen Algerien souverän meisterte (36:27). Es treffen also die beiden Sieger der ersten Spielrunde aufeinander.

Vor Beginn: Die Partie findet - wie alle Spiele der Gruppe E - in der Spodek-Arena im polnischen Katowice statt. Um 18 Uhr geht es los.

Vor Beginn: Hallo und herzlich willkommen zum Vorrundenspiel bei der Handball-WM in Polen und Schweden. Deutschland kriegt es am 2. Spieltag mit Serbien zu tun.

© getty Das DHB-Team hat gegen Serbien den zweiten Vorrundensieg im Visier.

Handball WM: Deutschland vs. Serbien heute im TV und Livestream

Die Übertragungsrechte an den WM-Spielen der deutschen Nationalmannschaft haben sich die öffentlich-rechtlichen Sender ARD und ZDF gesichert. Nur einer der beiden ist heute jedoch im Free-TV im Einsatz - die ARD. Die ersten Livebilder werden um 17.45 Uhr, eine Viertelstunde vor Spielbeginn, gezeigt. Parallel dazu bietet die ARD das WM-Spiel auch im kostenlosen Livestream bei sportschau.de an.

Darüber hinaus kümmert sich auch Sportdeutschland.tv um die Übertragung. Der Turnierpass, mit dem Ihr alle Spiele der WM schauen könnt, kostet 15 Euro.

Handball WM: Die Tabelle der Vorrundengruppe E