Deutschland in der Hauptrunde der Handball WM: Termine, Gegner, Spielplan, Tabelle

Deutschland hat vorzeitig die Hauptrunde der Handball WM 2023 erreicht. SPOX wirft für Euch einen Blick auf die Termine, den Spielplan und die Gegner des DHB-Teams in der kommenden Hauptrunde.

Das DHB-Team von Alfred Gislason hat sich schon vor dem letzten Vorrundenspiel gegen Algerien das Ticket für die Hauptrunde der Handball-Weltmeisterschaft gesichert. Nach den Erfolgen gegen Katar und Serbien steht Deutschland vorzeitig als Sieger der Gruppe E fest.

Mit der perfekten Ausbeute von vier Punkten zieht Deutschland in die Hauptrunde der Handball-WM ein. Mit den Niederlanden, Norwegen, Serbien und Katar stehen vier der fünf Hauptrundengegner der Deutschen Handballnationalmannschaft fest. Die Teams aus Argentinien und Nordmazedonien kämpfen um den verbleibenden Platz in der Hauptrundengruppe III.

Deutschland in der Hauptrunde der Handball WM: Termine, Gegner, Spielplan

Für das DHB-Team startet die Hauptrunde am Donnerstag, den 19. Januar, mit der Begegnung gegen den Drittplatzierten der Vorrundengruppe F. Die Mannschaft von Alfred Gislason trifft an diesem Tag auf Argentinien oder Nordmazedonien.

Weiter geht es für Deutschland bei der Handball WM mit den Duellen gegen den Zweiten und den Sieger der Gruppe F. Um den ersten Platz in der Gruppe F streiten sich aktuell die Niederlande und Norwegen. Das DHB-Team bekommt es in der Hauptrunde in jedem Fall mit beiden Nationen zu tun. Die Spiele sind für Samstag, den 21. Januar, und Montag, den 23. Januar, angesetzt.

Termin Begegnung Spielort Do., 19. Januar Deutschland vs. Argentinien/ Nordmazedonien Spodek, Katowice Sa., 21. Januar Deutschland vs. Norwegen/ Niederlande Spodek, Katowice Mo., 23. Januar Deutschland vs. Norwegen/ Niederlande Spodek, Katowice

© getty Erreicht die Mannschaft von Alfred Gislason die K.o.-Runde der Handball WM?

Nur die zwei besten Teams jeder Hauptrundengruppe erreichen bei der Handball-WM 2023 das Viertelfinale. In der K.o.-Runde treffen die Teams der Hauptrundengruppe III auf die Mannschaften der Hauptrundengruppe I.

Als Sieger der Gruppe III bekäme es Deutschland mit der Zweitplatzierten der Gruppe I zu tun. Erreicht das DHB-Team als Zweiter das Viertelfinale der Handball-WM würde auf die Mannschaft von Alfred Gislason der Sieger der Hauptrundengruppe I warten.

In der Hauptrundengruppe I stehen alle Nationen schon fest. Dort treffen Spanien, Frankreich, Slowenien, Montenegro, Polen und der Iran aufeinander.

Deutschland in der Hauptrunde der Handball WM: Tabelle Gruppe III

Nation Deutschland Niederlande Serbien Katar Norwegen Argentinien/ Nordmazedonien

Handball WM 2023: Kader von Deutschland