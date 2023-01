Handball WM, Übertragung: Deutschland vs. Algerien in der Vorrunde heute live im TV, Livestream und Liveticker

Deutschland bestreitet heute gegen Algerien sein letztes Vorrundenspiel bei der Handball WM 2023. Wo Ihr das Gruppenspiel heute live im TV, Livestream und Liveticker verfolgen könnt und alle weiteren Informationen zu der Übertragung der WM-Begegnung, liefert Euch SPOX in diesem Artikel.

Am heutigen Dienstag, den 17. Januar, trifft Deutschland am 3. Vorrundenspieltag der Handball WM auf Algerien. Das Duell in der Gruppe E startet um 18.00 Uhr in der Spodek-Arena in Katowice.

Nach dem Erfolg im erste WM-Duell gegen Katar und dem Sieg am 2. Gruppenspieltag gegen Serbien, endet die Vorrunde für das DHB-Team am heutigen Tag mit der Partie gegen Algerien. Mit Algerien trifft die Deutsche Handball-Nationalmannschaft auf den Außenseiter in der Gruppe E. Die Algerier spielten verloren ihre beiden Duelle in der Gruppe E, Deutschland steht nach seinen beiden Siegen hingegen schon vorzeitig in der Hauptrunde.

Das DHB-Team von Alfred Gislason spielt aktuell eine gute WM. Allen voran Juri Knorr zeigte in den vergangenen beiden Gruppenspielen ansprechende Leistungen. Der 22-Jährige ist der Shootingstar des deutschen Teams.

Handball WM: Der Spielplan der Gruppe E

Datum Uhrzeit (MEZ) Mannschaft 1 Ergebnis Mannschaft 2 Spielstätte, Ort 13.01.2023 18.00 Uhr Deutschland 31:27 Katar Spodek, Katowice 13.01.2023 20.30 Uhr Serbien 36:27 Algerien Spodek, Katowice 15.01.2023 18.00 Uhr Deutschland 34:33 Serbien Spodek, Katowice 15.01.2023 20.30 Uhr Katar 29:24 Algerien Spodek, Katowice 17.01.2023 18.00 Uhr Algerien Deutschland Spodek, Katowice 17.01.2023 20.30 Uhr Katar Serbien Spodek, Katowice

© getty Juri Knorr ist einer der Hoffnungsträger im DHB-Team.

Handball WM, Übertragung: Deutschland vs. Algerien in der Vorrunde heute live im TV und Livestream

Im Free-TV zeigt sich am heutigen Abend das ZDF für die Übertragung des WM-Duells zwischen Deutschland und Algerien zuständig. Der öffentlich-rechtliche Sender beginnt mit seiner Übertragung der WM-Partie um 17.40 Uhr. Das ZDF-Team besteht aus Moderatorin Kathrin Müller-Hohenstein, Experte Sören Christophersen und dem Kommentatoren-Duo Martin Schneider und Markus Baur.

Das ZDF zeigt Deutschland vs. Algerien alternativ im kostenlosen Livestream. Den Livestream des öffentlich-rechtlichen Senders findet Ihr auf zdf.de und in der ZDF-Mediathek.

© getty Sichert sich das DHB-Team gegen Algerien seinen dritten WM-Erfolg?

Im Livestream seht Ihr heute das Handballspiel zwischen Deutschland und Algerien zudem auf Sportdeutschland.TV. Sportdeutschland.TV zeigt die WM-Begegnung auf seiner Website und in der Sportdeutschland.TV-App. Der Streamingdienst zeigt in diesem Jahr alle 112 Spiele der Handball WM im Livestream.

Handball WM, Übertragung: Deutschland vs. Algerien in der Vorrunde heute live im TV, Livestream und Liveticker - Die Infos im Überblick

Event: Handball WM 2023

Handball WM 2023 Spiel: 3. Vorrundenduell

3. Vorrundenduell Begegnung: Deutschland vs. Algerien

Deutschland vs. Algerien Datum: 17.01

17.01 Beginn: 18.00 Uhr

18.00 Uhr Spielort: Spodek-Arena, Katowice

Spodek-Arena, Katowice Übertragung im TV: ZDF

Übertragung im Livestream: ZDF, Sportdeutschland.TV

Liveticker: SPOX

Handball WM, Übertragung: Deutschland vs. Algerien in der Vorrunde heute im Liveticker

SPOX verfolgt für Euch das abschließende WM-Gruppenduell zwischen Deutschland und Algerien im Liveticker. Bei uns verpasst Ihr keine Sekunde der dritten Vorrundenbegegnung des DHB-Team. Hier geht es zum Liveticker von SPOX.

Handball WM - Die Gruppe E im Überblick