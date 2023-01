Deutschland muss heute im 2. Gruppenspiel der Handball WM 2023 gegen Serbien antreten. Doch zeigt die ARD oder das ZDF das Weltmeisterschaftsspiel heute live im TV und Livestream? Das erfahrt Ihr hier bei SPOX.

Am heutigen Sonntag, den 15. Januar, trifft Deutschland bei der Handball WM auf Serbien. Die Partie in der Gruppe E startet um 18.00 Uhr in der Spodek-Arena im polnischen Katowice.

Den Auftakt der Handball WM 2023 bestritt das DHB-Team am vergangenen Freitag gegen Katar - mit Erfolg, das DHB-Team gewann mit 31:27.

Für das Team von Bundestrainer Alfred Gislason geht es am heutigen Sonntag weiter mit dem Duell gegen Serbien. Gelingt dem DHB-Team der nächste Sieg und damit die Weichenstellung für das Weiterkommen in die Hauptrunde?

ARD oder ZDF? Dieser Sender zeigt Deutschland gegen Serbien bei der Handball WM heute live - Die Infos im Überblick

Event: Handball WM 2023

Handball WM 2023 Partie: 2. Gruppenspiel

2. Gruppenspiel Begegnung: Deutschland vs. Serbien

Deutschland vs. Serbien Datum: 15. Januar

15. Januar Spielbeginn: 18.00 Uhr

18.00 Uhr Übertragung im TV: ARD

Übertragung im Livestream: ARD, Sportdeutschland.TV

Liveticker: SPOX

ARD oder ZDF? Dieser Sender zeigt Deutschland gegen Serbien bei der Handball WM heute live

Im Free-TV ist am heutigen Sonntag die ARD für die Übertragung des WM-Gruppenspiels zwischen Deutschland und Serbien zuständig. Der öffentlich-rechtliche Sender zeigt die Partie live und in voller Länge ab 17.45 Uhr. Als Moderatorin der Sendung fungiert Stephie Müller-Spirra, Ex-Nationalspieler Dominik Klein dient der ARD als Experte. Die Begegnung in der Gruppe E wird von Florian Naß kommentiert.

Im kostenlosen Livestream überträgt die ARD die WM-Partie zwischen Deutschland und Serbien heute ebenso. Den Livestream des öffentlich-rechtlichen Senders findet Ihr in der ARD-Mediathek und auf sportschau.de.

Neben der ARD, überträgt Sportdeutschland.TV heute das Gruppenduell zwischen Deutschland und Serbien. Dort seht Ihr das Handballspiel heute live und vollumfänglich im kostenpflichtigen Livestream.

Handball WM 2023: Spiele der Gruppe E mit Deutschland im Überblick

Datum Uhrzeit (MEZ) Mannschaft 1 Ergebnis Mannschaft 2 Spielstätte, Ort 13.01.2023 18.00 Uhr Deutschland 31:27 Katar Spodek, Katowice 13.01.2023 20.30 Uhr Serbien 36:27 Algerien Spodek, Katowice 15.01.2023 18.00 Uhr Deutschland Serbien Spodek, Katowice 15.01.2023 20.30 Uhr Katar Algerien Spodek, Katowice 17.01.2023 18.00 Uhr Algerien Deutschland Spodek, Katowice 17.01.2023 20.30 Uhr Katar Serbien Spodek, Katowice

ARD oder ZDF? Dieser Sender zeigt Deutschland gegen Serbien bei der Handball WM heute live - Der Liveticker von SPOX

Das Handballspiel zwischen Deutschland und Serbien verfolgt SPOX für Euch in einem ausführlichen Liveticker, mit dem Ihr keine Sekunde der WM-Partie verpasst. Hier geht es zum Liveticker von SPOX.

Handball WM: Die Gruppe E im Überblick