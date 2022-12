Am zweiten Weihnachtsfeiertag fliegen in der Handball-Bundesliga die Bälle. Auch in Kiel, wo der Spitzenclub vom THW auf die GWD Minden trifft. Hier gibt es das Spiel im Liveticker.

Handball-Bundesliga-Action am zweiten Weihnachtstag: Vier Spiele gehen in der höchsten deutschen Spielklasse heute über die Bühne. Eines davon findet in der Wunderino Arena in Kiel statt: Der THW trifft auf die GWD Minden. Hier könnt Ihr das Spiel im Liveticker verfolgen.

THW Kiel vs. Minden: Handball Bundesliga JETZT im Liveticker - Vor Beginn

Vor Beginn: Für die Ostwestfalen helfen am heutigen Abend nur ?Heldentaten?, erkannte GWD-Chefcoach Frank Castens und lobte den Gegner: ?Über den THW muss man eigentlich gar nicht viele Worte verlieren. Ich glaube, wir wissen alle, was uns erwartet. Sie haben ohnehin eine wahnsinnig große Power, sind nach der Rückkehr von Sander Sagosen aber noch stärker geworden.? Immerhin hat sich Minden nach einem Saisonfehlstart und anfangs 0:18 Punkten zurückgemeldet und mittlerweile drei Siege erringen können - so ist das rettende Ufer wieder in Reichweite.

Vor Beginn: Dass für die Kieler zum Jahresabschluss nur ein Sieg zählt, ist auch THW-Kapitän Domagoj Duvnjak klar: ´Es ist immer eine besonders gute Stimmung bei diesen Partien, und wir freuen uns über jede Unterstützung von den Rängen. Wir wollen das Spiel unbedingt gewinnen, um in der Liga an der Spitze dranzubleiben und einen tollen Abschluss 2022 mit unseren Zuschauern feiern zu können.´ Trotz der eindeutigen Vorzeichen werden die Norddeutschen aber gewarnt sein. Die Füchse Berlin sind vor einigen Wochen bereits über Minden gestolpert.

Vor Beginn: Die Ausgangssituation ist schnell erklärt: Als Titelanwärter darf sich Kiel gegen die abstiegsbedrohten Gäste schlichtweg keinen Ausrutscher erlauben. Zuletzt haben die Zebras im Nordderby gegen die SG Flensburg-Handewitt nämlich einen krachenden Schiffbruch erlitten und eine 23:36-Abfuhr kassiert. Dadurch hat das Team von Filip Jicha die Tabellenführung an die Füchse Berlin verloren. Minden rangiert gleichzeitig auf dem vorletzten Rang und hat erst sechs Zähler auf dem Konto.

Vor Beginn: Einen wunderschönen guten Abend und herzlich willkommen zum 18. Spieltag der Handball-Bundesliga! Der THW Kiel trifft am zweiten Weihnachtsfeiertag auf GWD Minden. Anwurf in der Wunderino-Arena ist um 20 Uhr.

THW Kiel vs. Minden: Handball Bundesliga heute live im TV und Livestream

Die Handball-Bundesliga hat ihre Heimat schon seit einigen Jahren bei Sky gefunden. Der Pay-TV-Sender überträgt auch heute alle vier Spiele live im Fernsehen. Das Spiel zwischen dem THW Kiel und der GWD Minden läuft bei Sky Sport Mix HD. Um 18.45 Uhr beginnt die Übertragung live aus der Wunderino Arena.

Auch im Livestream gibt es das Duell zu sehen. Über die beiden Streamingoptionen WOW und SkyGo könnt Ihr live dabei sein.

