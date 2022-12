In der Handball-Champions-League kommt es heute zum Aufeinandertreffen von Aalborg Handbold und dem THW Kiel. Hier erfahrt Ihr, wie Ihr das Duell am Donnerstagabend live im TV, Livestream und Liveticker verfolgen könnt.

Zum letzten Mal in diesem Kalenderjahr werden die Handball-Profis im Rahmen der Champions League auf den Plan gerufen. Es ist der 10. Gruppenspieltag und sowohl für die Dänen aus Aalborg als auch für den Bundesliga-Rekordmeister THW Kiel ein bedeutsames Spiel.

Lediglich fünf Spiele stehen pro Team in der restlichen Vorrunde noch aus, wollen die Norddeutschen - aktuell auf dem vierten Rang in Gruppe B - den Einzug ins Achtelfinale weiter im Auge behalten, so bedarf es heute dringend eines Sieges. Herausforderer Aalborg Handbold sitzt den Zebras mit nur einem Punkt Rückstand weiterhin im Nacken und würde mit einem Sieg sogar vorbeiziehen.

In der Handball-Champions-League stehen sich zunächst jeweils acht Mannschaften in zwei Vorrunden-Gruppen gegenüber. Innerhalb von insgesamt 14 Spieltagen (alle gegen alle, Hin- und Rückrunde) haben die Teams die Chance, sich für die K.o.-Runde zu qualifizieren. Die Plätze eins und zwei ziehen anschließend direkt ins Viertelfinale ein, die Plätze drei bis sechs müssen dagegen noch im Achtelfinale bestehen.

Handball - Aalborg vs. THW Kiel, Übertragung: Champions League heute live im TV, Livestream und Liveticker - Datum, Ort, Anpfiff, Infos

Wettbewerb: Handball Champions League

Handball Champions League Spieltag: 10. Spieltag (Gruppenphase)

10. Spieltag (Gruppenphase) Datum: Donnerstag, 15. Dezember

Donnerstag, 15. Dezember Beginn: 20.45 Uhr

20.45 Uhr Spielort: Gigantium Arena in Aalborg, Dänemark

Gigantium Arena in Aalborg, Dänemark Hinspielergebnis: 36 : 36

© imago images Ist der direkte Einzug ins Viertelfinale doch noch möglich? Am 9. Spieltag schlugen die Zebras den Favoriten HBC Nantes klar mit 37:33.

Handball - Aalborg vs. THW Kiel, Übertragung: Champions League heute live im TV und Livestream

Die Übertragung zur Partie wird auf der Streamingplattform DAZN zu finden sein. Doch wann geht's damit los? Und wie kann man darauf zugreifen? Diese Fragen beantworten wir im Folgenden.

Handball - Aalborg vs. THW Kiel, Übertragung: Champions League heute im Livestream

Um auf die Ausstrahlung bei DAZN zugreifen zu können, müsst Ihr in Besitz des entsprechenden Abonnements sein. Hiermit bekommt Ihr Zugriff auf alle Spiele mit deutscher Beteiligung sowie zusätzlich ausgewählter Topspiele der Handball Champions League. Darüber hinaus zeigt der Streamingdienst auch noch zahlreiche weitere hochkarätige Events anderer Sportarten, wie der Fußball-Champions League und -Bundesliga, der NFL, NBA, WWE und sogar UFC. Auch die anstehende Darts-WM wird hier zu sehen sein.

Der Preis für ein Monatsabo liegt derzeit bei 29,99 Euro pro Monat. Günstiger ist da nur das Jahrespaket. Hier bezahlt Ihr entweder 24,99 Euro pro Monat oder 274,99 Euro einmalig. Weitere Informationen zu den verschiedenen Modellen und Inhalten findet Ihr unter diesem Link.

Ihr seid bereits Inhaberin oder Inhaber einer DAZN-Mitgliedschaft? Dann könnt Ihr das Duell heute in der App oder über die Website bequem live verfolgen. Der Startschuss für die Übertragung fällt nur wenige Monate vor dem Auftakt, 20.45 Uhr. Als Kommentator wird Uwe Semrau im Einsatz sein.

Handball - Aalborg vs. THW Kiel, Übertragung: Champions League heute live im TV

Zwar stellt DAZN seit einiger Zeit zwei lineare Kanäle zur Verfügung, die Ihr mittels eines Sky Q-Receivers und dem zugehörigen Abo empfangen könnt, jedoch wird keiner der beiden das Spiel zwischen Aalborg und Kiel live zeigen.

Die Partie ist demnach ausschließlich im Stream zu sehen.

Handball - Aalborg vs. THW Kiel, Übertragung: Champions League heute live im TV und Livestream - WEITERE INFOS ZU DAZN

Handball - Aalborg vs. THW Kiel, Übertragung: Champions League heute im Liveticker bei SPOX

Ihr besitzt kein DAZN-Abo oder seid zum Zeitpunkt des Spiels unterwegs? Dann haben wir da noch eine Alternative für Euch! In unserem hauseigenen Liveticker halten wir Euch über das gesamte Spiel hinweg auf dem Laufenden. Im Minutentakt liefern wir Euch Updates zu allen wichtigen Geschehnissen vor Ort. Über den folgenden Link kommt Ihr direkt dahin.

Hier geht's zum Liveticker der Partie Aalborg vs. THW Kiel

Handball - Aalborg vs. THW Kiel, Übertragung: Champions League heute live im TV, Livestream und Liveticker - Die Tabelle am 10. Spieltag