Die deutsche Hanball-Nationalmannschaft der Frauen bestreitet heute gegen Spanien ihr drittes und letztes Vorrundenspiel bei der Europameisterschaft in Slowenien, Nordmazedonien und Montenegro. Hier erfahrt Ihr, wie Ihr das Spiel live im TV, Livestream und Liveticker sehen könnt.

Auf den 25:23-Auftaktsieg gegen Polen folgte am Montag gegen Montenegro - neben Slowenien und Nordmazedonien Gastgeber der Handball-Europameisterschaft 2022 - eine 25:29-Niederlage. Die DHB-Frauen stehen also nach zwei Spielen bei zwei Punkten, in der Gruppe D bedeutet das momentan Platz drei. Da die ersten drei der Tabelle in die Hauptrunde ziehen, genügt den Deutschen am heutigen Mittwoch, den 9. November, im Spiel gegen die Spanierinnen auch ein Unentschieden. Spanien ist nämlich noch ohne Punkt.

Handball EM der Frauen: Deutschland vs. Spanien - Uhrzeit, Ort, Spielstätte

Wie alle anderen Spiele der Gruppe D findet auch das heutige zwischen Deutschland und Spanien im Sportski centar Morača in der montenegrinischen Hauptstadt Podgorica statt. Um 20.30 Uhr geht es los. Davor, um 18 Uhr, treffen noch Polen und Montenegro aufeinander.

Handball EM: Die Gruppe D im Überblick

Pl. Land Sp. S U N Tore Diff. Punkte 1. Montenegro 2 2 0 0 59:48 +11 4 2. Polen 2 1 0 1 45:46 -1 2 3. Deutschland 2 1 0 1 50:52 -2 2 4. Spanien 2 0 0 2 44:52 -8 0

© getty Den DHB-Frauen genügt gegen Spanien auch ein Unentschieden.

Handball EM der Frauen, Übertragung: Deutschland vs. Spanien heute live im TV und Livestream

Was die Übertragung des Spiels zwischen Deutschland und Spanien betrifft, hat sich im Vergleich zu den vorigen Spielen nichts geändert und wird sich auch in Bezug auf die bevorstehenden Spiele nichts ändern. Sportdeutschland.tv überträgt alle Spiele des Turniers live und in voller Länge, aus diesem Grund auch Deutschland vs. Spanien heute. Tobias Schimon und Ina Großmann sind auch heute für den Kommentar verantwortlich.

Für den Zugriff auf Sportdeutschland.tv müsst Ihr außerdem nichts bezahlen, in Deutschland werden alle Spiele gratis angeboten.

Handball EM der Frauen, Übertragung: Deutschland vs. Spanien heute im Liveticker

Eine weitere Möglichkeit, das Spiel live zu verfolgen, bietet SPOX mit seinem detaillierten Liveticker an. So verpasst Ihr nichts Wichtiges, wenn sich die deutschen und spanischen Handballerinnen duellieren.

