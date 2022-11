Deutschland bei der Handball EM der Frauen: Gruppe, Gegner, Spielplan, Übertragung im TV und Livestream

Heute wird die Handball-Europameisterschaft der Frauen in Slowenien, Nordmazedonien und Montenegro eröffnet, auch die deutschen Handballerinnen sind mit dabei. Gruppe, Gegner, Spielplan, Übertragung im TV und Livestream - hier bekommt Ihr die wichtigsten Infos geliefert.

Die 15. Handball-Europameisterschaft der Frauen wird am heutigen Freitag, den 4. November, eröffnet. Am Turnier in Slowenien, Nordmazedonien und Montenegro nehmen insgesamt 16 Nationen teil, die in vier Gruppen zu je vier Mannschaften aufgeteilt sind, wobei die Spiele jeder Gruppe stets an nur einem Ort absolviert werden. Die Gruppe A wird in Ljubljana (Slowenien) gespielt, die Gruppe B in Celje (Slowenien), die Gruppe C in Skopje (Nordmazedonien) und die Gruppe D in Podgorica (Montenegro).

Deutschland bei der Handball EM der Frauen: Gruppe, Gegner

Auch die deutsche Nationalmannschaft, Europameister von 1994, hat die Qualifikation für das Turnier gemeistert und nimmt am Kampf um die Trophäe teil. Sie kriegt es in der Gruppe D mit Polen, Montenegro und Spanien zu tun.

Gruppe D / Podgorica:

Platz Land Sp. S U N Tore Diff. Punkte 1. Polen 0 0 0 0 0:0 ±0 0 2. Montenegro 0 0 0 0 0:0 ±0 0 3. Deutschland 0 0 0 0 0:0 ±0 0 4. Spanien 0 0 0 0 0:0 ±0 0

Deutschland bei der Handball EM der Frauen: Spielplan

Die EM geht zwar heute bereits los, die Mannschaften der Gruppe D steigen jedoch erst morgen ins Geschehen ein. Die DHB-Frauen bestreiten im Sportski centar Morača um 20.30 Uhr gegen Polen ihr Auftaktspiel. Am 7. November geht es dann gegen Gastgeber Montenegro weiter, beendet wird die Gruppenphase am 9. November mit einem Duell gegen Spanien.

Datum Uhrzeit Mannschaft 1 Mannschaft 2 Spielstätte, Ort 5. November 2022 18.00 Uhr Montenegro Spanien Sportski centar Morača, Podgorica 5. November 2022 20.30 Uhr Polen Deutschland Sportski centar Morača, Podgorica 7. November 2022 18.00 Uhr Deutschland Montenegro Sportski centar Morača, Podgorica 7. November 2022 20.30 Uhr Spanien Polen Sportski centar Morača, Podgorica 9. November 2022 18.00 Uhr Polen Montenegro Sportski centar Morača, Podgorica 9. November 2022 20.30 Uhr Deutschland Spanien Sportski centar Morača, Podgorica

Deutschland bei der Handball EM der Frauen: Übertragung im TV und Livestream

Um die Übertragung aller 47 EM-Spiele kümmert sich der Streamingdienst Sportdeutschland.tv. Was die Spiele der Deutschen betrifft, übernimmt dafür Tobias Schimon die Rolle des Kommentatoren, er wird von der Expertin und ehemaligen Nationalspielerin Ina Großmann dabei unterstützt. Neben den Liveübertragungen sind im Laufe des Turniers auf der Plattform auch Interviews und Highlights der Spiele zu sehen. Zugriff auf Sportdeutschland.tv erhaltet Ihr kostenlos.

Handball EM der Frauen: Der Zeitplan

Die Vorrundenspiele finden vom 4. bis 9. November statt. Danach werden mit den vier Gruppenersten, -zweiten und -dritten die beiden sechs Teams großen Hauptgruppen gebildet, wobei die gesammelten Punkte aus Spielen gegen Mannschaften, die mit in die Hauptrunde gezogen sind, übernommen werden. Die Gruppendritten der Hauptrunde spielen am 18. November um den fünften Platz beim Turnier. Ins Halbfinale ziehen die Ersten und Zweiten der beiden Hauptgruppen. Das Finale steigt dann am 20. November in Ljubljana.