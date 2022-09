THW Kiel vs. Pick Szeged, Übertragung: Handball Champions League heute live im TV, Livestream und Liveticker

Ein Sieg zum Auftakt, gefolgt von einer überraschenden Niederlage in Slowenien - die CL-Saison ist für den THW Kiel nicht optimal gestartet. Jetzt geht es gegen Pick Szeged. Wie Ihr das Spiel live im TV, Livestream und Liveticker verfolgen könnt, erfahrt Ihr hier.

Lange Gesichter auf der Bank nach dem Abpfiff des zweiten Gruppenspiels des THW Kiel in der Handball Champions League, soeben wurde das Auswärtsspiel beim slowenischen Vertreter Celje Pivovarna Lasko mit 36:38 verloren. Nach dem souveränen Auftakt gegen Elverum Handball aus Norwegen am ersten Spieltag setzte es also direkt den ersten Dämpfer.

Momentan steht der THW zwar immer noch mit den zwei gesammelten Punkten auf Rang Drei in Gruppe B, dennoch hatte man im hohen Norden wohl zwei Siege zum Auftakt eingeplant.

Zurück in die Erfolgsspur soll am heutigen Donnerstagabend eingebogen werden, wenn es um 18.45 Uhr daheim gegen die noch punktlosen Ungarn von Pick Szeged geht. Diese hatten in ihren beiden Spielen gegen den FC Barcelona und HBC Nantes jeweils klar das Nachsehen.

THW Kiel vs. Pick Szeged, Übertragung: Handball Champions League heute live im TV und Livestream

Die gesamte Handball Champions League-Saison ist auf der Streamingplattform DAZN zu sehen. Dort werden alle deutschen Spiele - also auch die des anderen deutschen Vertreters SC Magdeburg - gezeigt.

Die Übertragung des heutigen Spiels zwischen Kiel und Szeged startet direkt mit dem Anwurf um 18.45 Uhr. Kommentator für das Spiel wird Uwe Semrau sein.

DAZN bietet Euch übrigens bei Weitem nicht nur Handball an, Ihr könnt dort auch Spitzenfußball (u.a. Bundesliga, UEFA Champions League, europäische Topligen), US-Sport (NBA, NFL), Tennis, Darts und viele weitere Sportarten schauen.

Ein Abonnement beim Anbieter kostet Euch in der monatlichen Option 29,99 Euro oder aber 274,99 Euro im Jahrespaket.

THW Kiel vs. Pick Szeged, Übertragung: Handball Champions League heute live im TV und Livestream - WEITERE INFORMATIONEN ZU DAZN

THW Kiel vs. Pick Szeged, Übertragung: Handball Champions League heute im Liveticker

Wer nicht über ein DAZN-Abo verfügt, sollte sich nicht grämen und stattdessen unseren SPOX-Liveticker nutzen. Dort werdet Ihr über alle relevanten Spielszenen auf dem Laufenden gehalten.

Hier geht es zum Liveticker des Spiels THW Kiel vs. Pick Szeged.

THW Kiel vs. Pick Szeged: Alle Informationen auf einen Blick

Begegnung: THW Kiel vs. Pick Szeged

THW Kiel vs. Pick Szeged Wettbewerb: Champions League

Champions League Spieltag: 3 (Gruppenphase)

3 (Gruppenphase) Datum: 29. September 2022

29. September 2022 Anstoß: 18.45 Uhr

18.45 Uhr Ort: Wunderino Arena, Kiel

Wunderino Arena, Kiel Livestream: DAZN

Liveticker: SPOX

THW Kiel vs. Pick Szeged: Die Tabelle der Gruppe B vor dem 3. Spieltag