Wer zeigt / überträgt THW Kiel vs. FC Barcelona im Halbfinale der Champions League live im TV und Livestream?

Der THW Kiel kriegt es heute im Halbfinale der Handball-Champions-League mit dem FC Barcelona zu tun. Hier erfahrt Ihr, wer das Spiel am ersten Final-Four-Tag live im TV und Livestream zeigt / überträgt.

Für den THW Kiel wird es ernst. Der deutsche Rekordmeister trifft im Halbfinale der Handball-Champions-League auf den Klub, der die Trophäe in der vergangenen Saison gewinnen konnte, auf den FC Barcelona. Das Final Four, das neben Kiel vs. Barcelona auch das heutige Halbfinale zwischen dem MKB Veszprem KC und KS Vive Kielce (Anwurf: 15.15 Uhr), aber auch das morgige Spiel um Platz 3 sowie das Finale beinhaltet, wird zur Gänze in der Lanxess Arena in Köln ausgetragen.

Demnach hat das Team aus Deutschland einen kleinen Vorteil. Nicht alles ist jedoch positiv aufseiten der Kieler. Der Champions-League-Sieger von 2020 muss nämlich ohne seinen Superstar Sander Sagosen, der sich in einem Bundesligaspiel sein linkes Sprunggelenk brach, auskommen. Auch Hendrik Pekeler fehlt verletzt (Achillessehnenriss).

© imago images Der THW Kiel muss heute gegen Barcelona ohne den verletzten Superstar Sander Sagosen (Sprunggelenk) auskommen.

THW Kiel vs. FC Barcelona im Halbfinale der Champions League: Wichtigste Infos

Begegnung: THW Kiel - FC Barcelona

THW Kiel - FC Barcelona Wettbewerb: Champions League

Champions League Spieltag: Halbfinale, Final Four

Halbfinale, Final Four Datum: 18. Juni 2022

18. Juni 2022 Anstoß: 18.00 Uhr

18.00 Uhr Ort: Lanxess Arena, Köln

Lanxess Arena, Köln Übertragung: DAZN

Liveticker: SPOX

THW Kiel vs. FC Barcelona im Halbfinale der Champions League live im TV und Livestream

Übertragungsrechte am gesamten Final Four besitzt der Streamingdienst DAZN. Aus diesem Grund wird die Halbfinalpartie zwischen dem THW Kiel und dem FC Barcelona auch auf der Plattform von DAZN zu sehen sein. Beginn der Übertragung ist kurz vor Anwurf, damit müsst Ihr auch nicht lange warten, bis die Action losgeht.

Zur selben Uhrzeit meldet sich auch der Kommentator Gari Paubandt, der während des Spiels von den beiden Experten Bob Hanning und Johannes Bitter unterstützt wird. Die Rolle des Reporters vor Ort bekommt Sascha Staat zugewiesen.

Ihr habt kein DAZN-Abo? Kein Problem, bei SPOX lässt sich das Halbfinale nämlich ebenfalls live verfolgen - im Liveticker von SPOX. Wir beschreiben für Euch das Spielgeschehen im Minutentakt und bieten dabei nicht nur THW Kiel vs. FC Barcelona, sondern auch Vezsprem gegen Kielce an.

Hier geht es zum Liveticker des Halbfinalspiels zwischen dem THW Kiel und dem FC Barcelona.

Hier geht es zum Liveticker des Halbfinalspiels zwischen dem MKB Veszprem KC und KS Vive Kielce.

